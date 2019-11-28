Шнур должен разрушить миф о сварщиках

Сергея Шнурова пригласили в Волгодонск на «Атоммаш» познакомиться с лучшими в стране сварщиками. Это стало ответом на беседу музыканта с министром просвещения Ольгой Васильевой, где Шнуров посетовал — образ сварщика вызывает ассоциации с советским прошлым и бутылкой водки. Что должно произойти, чтобы люди рабочих специальностей снова стали героями в России – не только в фильмах, но и в жизни?

В разговоре с Ольгой Васильевой в программе «Диалог» Сергей Шнуров сказал, что его волнует, кого сегодня готовят в вузах и что в будущем будут строить сегодняшние выпускники. Он выразил надежду, что это будет «не страна блогеров»:

«Я не вижу запроса у общества на образованных людей. Я вижу, что общество хочет людей танцующих, веселых, классных».

Шнуров привел в пример США – там, дескать, есть ролевые модели тех, кто много работал и достиг успеха: Стив Джобс, Илон Маск и рэпер Jay-Z:

«У них есть вот такие примеры, когда люди говорят: вот я очень много работал, и я достиг. У нас кто такой, вот есть такие примеры? У нас есть люди, которые сделали видеоконтент и стали очень успешными».

Министр Васильева согласилась с музыкантом, отметив, что сейчас «найти классных людей в рабочих специальностях», которые были бы счастливы, стало проблемно, но все-таки возможно. Она посетовала, что «найти сварщика в стране невозможно».

Шнуров заявил, что образ сварщика вызывает ассоциации в том числе с советским прошлым и бутылкой водки: «Где его успех? Покажите мне! Вот давайте снимем фильм не про хоккеиста, а про сварщика». Министр согласилась, что нужно снять такой фильм, на что Шнуров заявил, что на него никто не пойдет. «Понимаете, нам нужен один сварщик, который станет Илоном Маском. Вот что нам нужно».

Васильева снова согласилась с Шнуровым, добавив, что считает, что «образ сварщика с водкой, о чем вы сказали, должен быть намертво исключен. Потому что это миф, это мифология, постоянная мифология, навязанная».

Так получилось, что сварщик стал собирательным образом рабочего в России.

При том, что в реальной жизни именно сварщики являются сейчас самой дефицитной профессией в нашей стране. Без электрогазосварщиков не обходится ни одна стройка, ни одно машиностроительное производство, они нужны в оборонке. Но их катастрофически не хватает даже для строительства и приходится завозить из-за рубежа: от бывших советских республик (где они, впрочем, тоже кончились) до Северной Кореи. На оборонные предприятия иностранцев не завезешь, поэтому там стали готовить нужные им кадры.

Понятно, что не только оборонка и атомная промышленность обращали на это внимание. За последние годы Владимир Путин не раз говорил о необходимости восстановления профессионального образования по рабочим специальностям, принимались различные решения властей. Да и конкретно о сварщиках президент вспоминает нередко. Вот что, например, он говорил в начале прошлого года, отмечая, что профессия сварщика заслуживает особого уважения и внимания:

«Совсем недавно мы столкнулись с огромной проблемой, особенно на объектах линейной энергетики. Мы обнаружили, что у нас нет хороших специалистов, из-за границы приглашали. Не только это, но в том числе и это, побудило нас к тому, чтобы проводить вот эти соревнования – национальные, региональные, участвовать в международных соревнованиях по рабочим профессиям».

Неудивительно, что после «Диалога» с Васильевой Шнурова позвали именно на «Атоммаш» – его сварщики пять последних лет становились победителями российского национального чемпионата сквозных рабочих профессий WorldSkills Hi-Tech. А в прошлом году на базе «Атоммаша» открылся Центр профессиональных компетенций «Сварочные технологии», где чемпионы выступают наставниками.

Шнуру направили приглашение, в котором предложили, как «одной из самых популярных российских звезд, принять участие в развенчании этих мифов»:

«Приглашаем к нам на «Атоммаш» в Волгодонск. Познакомим с лучшими сварщиками страны, покажем их успехи, расскажем, как производится оборудование для атомных станций».

Неизвестно, поедет ли Шнур в Ростовскую область и уж тем более споет ли он потом про настоящего нового русского сварщика. Но сама тема отношения к рабочим специальностям куда шире, чем просто подготовка кадров. Речь идет об изменении системы ценностей в обществе.

В том числе и ценностей той или иной профессии. Переходный постсоветский период заканчивается не одномоментно, а несколькими этапами. Сначала все поняли, что не нужно мечтать о том, чтобы быть бандитом или «новым русским». Потом разочаровались в юристах и финансистах. Дальше пришел черед менеджеров и офисных служащих. Скоро то же самое ждет и мечты «хочу быть чиновником», да и модного сейчас увлечения «креативными специальностями». На это и сетует Шнур, посвятивший большую часть своей жизни высмеиванию как раз офисного планктона, а теперь ужасающийся тому, что у нас будет «страна блогеров». На самом деле, конечно, не будет.

Потому что русские – рукастый и склонный к инженерии народ. Так что у нас рано или поздно все равно будет страна инженеров и рабочих.

Вопрос только в том, как произойдет этот ценностный перелом в сознании людей и что может сделать для этого «художественная элита».

Она не может снять фильмы уровня «Высоты», «Весны на Заречной улице» или «Девчат». И не потому что нынешние режиссеры бездарны и живут в мире рейтингов и копирования западных придумок. Главное – само общество еще не готово поставить рабочего человека на то место, которое он заслуживает. Но ждать осталось не так долго: общество уже поняло, что высшее образование и уровень жизни связаны вовсе не так, как казалось раньше, рабочие высокой квалификации будут зарабатывать все больше и больше, а офисные работники все меньше и меньше.

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В принципе, такая ситуация сложилась уже в Советском Союзе с 60-х и особенно 70-х годов. Тогда квалифицированные рабочие получали куда больше офисных инженеров. Но в советские годы престиж высшего образования был еще велик, да и многие учились на технические, инженерные специальности.

Сейчас же и уровень образования упал, и произошел сильнейший перекос в сторону условно гуманитарных специальностей, которые в реальности не нужны в таком количестве. Переоценка ценностей образования и рабочих навыков уже идет. И люди, которые умеют работать на земле, на стройке, на заводе, станут тем, что называют ролевой моделью.

Нам не нужен сварщик, ставший Илоном Маском. Нам нужно, чтобы завершилось возвращение страны к нормальной иерархии ценностей, когда производитель ценится куда выше продавца. И вот тогда Шнур сам сыграет старого сварщика, умиляющегося успехам молодых.