Шнурова пригласили на завод «Атоммаш» посмотреть на «сварщика будущего»

Машиностроители Росатома пригласили музыканта Сергея Шнурова на свое крупнейшее предприятие по производству оборудования для АЭС – завод «Атоммаш», чтобы артист смог увидеть «сварщика будущего».

«Вчера лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил, что необходимо уходить от «ассоциаций с прошлым и формировать новый образ рабочего, в частности, сварщика». Сергей, абсолютно с вами согласны и предлагаем вам как одной из самых популярных российских звезд принять участие в развенчании этих мифов», – говорится в сообщении «Атомэнергомаша» в Facebook.

Артиста пригласили на «Атоммаш» в Волгодонск. «Познакомим с лучшими сварщиками страны, покажем их успехи, расскажем, как производится оборудование для атомных станций. И вы лично увидите, а потом и сможете рассказать, насколько пресловутые стереотипы не соответствует современной реальности», – добавили в холдинге.

Во вторник Шнуров и министр просвещения Ольга Васильева в программе «Диалоги» на телеканале «Россия 24» подискутировали о том, как заинтересовать молодежь получать востребованные рабочие профессии. По словам Шнурова, в современном российском обществе «есть некий образ сварщика, который подкреплен тем, что мы сразу вспоминаем советское прошлое, вспоминаем бутылку водки, вспоминаем телевизор – и это сварщик». Музыкант задался вопросом, где успех такого рабочего.

В свою очередь Васильева отметила, что образ сварщика с водкой должен быть «намертво исключен», передает РИА «Новости».

Сварщики «Атоммаша» А.Дуймамед, Д.Кучерявин, А.Григорович, В.Коробейников становились абсолютными победителями российского национального чемпионата сквозных рабочих профессий WorldSkills Hi-Tech и обладателями приза в один миллион рублей. В этом году лучшим сварщиком страны стал также представитель «Атоммаша» А.Тарарин.

В 2018 году на базе «Атоммаша» открылся Центр профессиональных компетенций «Сварочные технологии», где чемпионы WorldSkills выступают наставниками. Обучение рассчитано на подготовку новых чемпионов российского и международного класса, а также повышение профессионального уровня сварщиков предприятия, атомной и других отраслей российской промышленности.

Ранее сообщалось, что профессия сварщика стала своеобразным пропуском для тех, кто желает перебраться в Евросоюз. Как сообщала газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему российские сварщики стали пользоваться спросом во многих странах мира.