Как российские сварщики завоевывают мир

В Финляндии заявляют, что стране крайне необходимы российские рабочие – особенно сварщики. Как выясняется, эта профессия стала своеобразным пропуском для тех, кто желает перебраться в Евросоюз. Почему российские сварщики стали пользоваться таким спросом в Европе – впрочем, как и во многих других странах мира?

Интерес финских производственных компаний к привлечению российских специалистов, о котором заявляют представители бизнеса Финляндии, не стоит преувеличивать – экономика нашего северного соседа сейчас переживает непростые времена, и ажиотажного спроса на рабочие руки извне в Финляндии нет. Но есть одна профессия, где российские профессионалы ценятся финнами вне зависимости от общей ситуации на рынке труда, – это наши сварщики, в последнее время демонстрирующие большие успехи на международном уровне. Главным стимулом для развития сварочных компетенций в России стали крупные трубопроводные проекты.

«Сейчас открыты сотни вакансий в производственных отраслях по всей стране. Требуются работники машин и сварщики. При этом заработная плата вполне рыночная, но претендентов слишком мало», – заявила РИА «Новости» эксперт Союза предприятий технологической отрасли Анне Акола-Лехтинен.

Еще один представитель финского бизнеса, Лассе Орре, управляющий директор компании Skoda Transtech, которая выполняет заказ на поставку вагонов для новой трамвайной линии в городе Тампере, говорит, что специалистов приходится привлекать по всей Финляндии, и процесс идет тяжело. Уже сейчас около 50-80% сварщиков – это русские и поляки, заявил Орре. Он добавил, что уже не первый год думает об организации обучения необходимых специалистов в России с дальнейшим трудоустройством.

Утверждается, что в Финляндии зарплата сварщика составляет порядка 3 тыс. евро в месяц. На различных интернет-досках вакансий можно встретить такие свежие объявления: «Срочно требуются сантехники-сварщики. Работа в Хельсинки. Монтаж систем отопления. Опыт работы от трех лет. Требуется умение сварных работ, таких как сварка газом, электродом. Умение читать и понимать чертежи. Заработная плата от 2400 евро». Есть и более высокооплачиваемые предложения – например, одна из финских компаний ищет сварщиков-аргонщиков для работ по сварке нержавеющих труб под рентген на 3500-4000 евро в месяц. Многие работодатели обещают соискателям открытие визы на 12 месяцев, после года работы – вид на жительство, хотя достаточно и предложений по работе вахтовым методом. От соискателей обычно требуется опыт работы, все нужные документы (по технической, пожарной безопасности и т.д.), в ряде объявлений акцентируется желательность знания разговорного финского языка.

Интерес финнов к российским рабочим специальностям вносит новые акценты в специфику эмиграции россиян в Суоми. По имеющимся оценкам, в Финляндии сейчас проживает около 45 тыс. русскоговорящих жителей. Согласно данным статистических органов страны, почти половина из них – это представители российских народов, относящихся к финно-угорской языковой семье.

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Трудовая миграция в Финляндию до недавнего времени была не слишком распространенным явлением – трудоустройство для иностранцев, к тому же не являющихся гражданами Евросоюза, там весьма затруднительно. Чаще всего россияне (а точнее, главным образом россиянки, вышедшие замуж за финнов) находили себя в туризме и в сфере недвижимости, работая главным образом с соотечественниками. При этом конкуренцию им нередко составляют сами финны, которые активно учат русский, благодаря чему в Хельсинки и приграничных с Россией городах во многих турагентствах, магазинах и ресторанах россияне давно не испытывают языкового барьера.

Выходцы из России, живущие в Финляндии, воспринимают инициативы местного бизнеса по привлечению россиян весьма скептически, видя ситуацию на рынке труда изнутри.

«Вряд ли речь идет о планах привлекать российских работников в Финляндию массово, – говорит давно живущая в Финляндии юридический консультант Надежда Петрова из Эспоо, города-спутника Хельсинки. – Растущих объемов производства в Финляндии сейчас нет – со своими бы безработными разобраться. Уровень жизни в Финляндии в последнее время заметно снизился – в казне дефицит, усиливается налоговый прессинг, даже вскрываются факты коррупции, хотя еще несколько лет назад в это бы никто не поверил. В России желающих поработать в Финляндии действительно много, но в первую очередь берут своих безработных, во вторую – из других стран Евросоюза». Тем не менее, по словам Петровой, сварщик – это действительно почти единственная специальность в Финляндии, где не хватает специалистов.

Как утверждает Матти Юнтутен, один из авторов популярного Facebook-паблика для планирующих эмигрировать из России «Пора валить», стать сварщиком – это в принципе «простой и надежный способ» перебраться в Финляндию и некоторые другие страны Европы. Для этого, по словам Юнтунена, нужно сначала поступить в России на курсы сварщика по международным стандартам MIG/MAG и одновременно выучить английский язык до уровня А2 – «базового» по шкале CEFR. Это займет от трех до шести месяцев. После чего нужно сдать экзамены для получения сертификата сварщика международного образца и начать искать подходящие вакансии.

«В той же Финляндии несколько сотен вакансии, в некоторых прямо так и написано «начинающий сварщик». Также проверяем вакансии в Нидерландах и других странах Европы», – советует Матти Юнтунен, добавляя, что рабочий вид на жительство в Финляндии не имеет привязки к работодателю. Поэтому необязательно работать сварщиком до конца жизни или даже до получения ВНЖ, то есть сварка – это способ попасть в Евросоюз.

Среди подписчиков паблика «Пора валить» эта информация вызвала значительный интерес, причем не только со стороны мужчин. «Что мешает девочкам учиться на сварщика?» – задает вопрос одна из участниц группы. Оказывается, совершенно ничего: в прошлом году 18-летняя москвичка Диана Багаутдинова стала лучшим молодым сварщиком России в конкурсе WorldSkills, оказавшись к тому же единственной девушкой, принимавшей в нем участие. В августе она планирует принять участие в чемпионате мира WorldSkills, который состоится в Казани.

Один из россиян, уехавших в Европу, став сварщиком, рассказывает, что это действительно реальный вариант эмиграции для тех, у кого руки растут из правильного места: «Я никогда не варил раньше, разве что только борщ из пакетиков. За две недели научился варить аргоно-дуговой сваркой и сдал на сертификаты по железу и алюминию с рентгеновской проверкой. Важно до или после сертификации устроиться на производство в России – любое, хоть заборы сваривать: получаешь самый лучший опыт и навык. Главное – много сваривать перед поездкой на тесты».

Правда, по словам новоиспеченного сварщика, Финляндия с точки зрения условий трудоустройства имеет определенную специфику: все вакансии доступны через агентства, что предполагает возню с документами и прочие неудобства, а условия, предложенные бывшими соотечественниками, оказались неприемлемыми. Поэтому в итоге им была выбрана Чехия.

Однако подобные примеры выглядят скорее забавными лайфхаками, поскольку успехи российских сварщиков на международном уровне имеют совершенно системный характер. Это и определяет интерес к ним со стороны крупного европейского бизнеса.

«Нехватка квалифицированных кадров – печальная тенденция всей мировой экономики, и Финляндия не является исключением. Ряд моих коллег действительно работали в скандинавских странах по направлению сварки. Регион обладает значительными запасами полезных ископаемых, включая нефть и газ – объем работ по этим проектам, например, при строительстве трубопроводов, большой, сопоставимый с рядом проектов в России и США. В то же время население этих стран сравнительно невелико. В результате приходится искать компетентный персонал в соседних регионах.

В России много проектов, где востребованы квалифицированные сварщики, поэтому для скандинавских стран очень удобно использовать их ресурсы при выполнении своих контрактов.

Они могут предлагать конкурентоспособные зарплаты, а по технике безопасности и условиям труда эти проекты в целом сопоставимы с российскими в условиях крайнего Севера. В приграничных с Финляндией российских регионах есть и сварщики, и инженеры по сварке, некоторые из них даже знают финский язык», – рассказывает Михаил Павленко, международный эксперт WorldSkills Russia по компетенции «Сварочные технологии», руководитель технического отдела в российском филиале финской компании Kemppi.

По его словам, квалификация российских сварщиков постоянно растет. «Несколько лет назад, когда наши молодые сварщики впервые участвовали в чемпионате EuroSkills, они вряд ли находились среди лидеров, но на последнем чемпионате мы получили золотую медаль, – отмечает эксперт. – В целом сварщики без работы в России не остаются, они имеют постоянную практику, которая зачастую выше, чем в некоторых европейских странах, где не так много проектов. При этом российские сварщики регулярно участвуют в международных проектах, которые предполагают овладение международными стандартами. Глобализация настолько серьезно затрагивает рынок сварки, что некоторые даже специально учат языки – это может пригодиться и на территории России, если в совместном проекте участвуют иностранные специалисты».