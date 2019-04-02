Названы профессии с самой высокой зарплатой

Институт Минтруда выяснил, что самыми высокооплачиваемыми профессиями в России являются инженер-мехатроник в автомобилестроении и сварщик дуговой сварки.

Таким специалистам предлагают заработную плату от 100 тыс. рублей, передает RT.

Второе место в рейтинге занимают специалисты по операциям на межбанковском рынке и бурильщик шпуров, которые получают от 95 тыс. рублей.

На третьей строчке находятся специалисты по интеграции облачных приложений, бизнес-аналитики и специалисты по моделированию процессов термической обработки – их зарплата начинается от 90 тыс. рублей.

В институте отметили, что спрос на все вышеперечисленные профессии превышает предложение, поэтому их можно считать перспективными. Работодатели готовы достойно оплачивать труд таких специалистов.

Отмечается, что для исследования использовались данные из открытых источников.

Ранее в Минтруде назвали профессии, по которым легче всего найти работу при посредничестве службы занятости.