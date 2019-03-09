Названы специальности, по которым быстрее всего можно устроиться на работу

В Минтруде назвали профессии, по которым легче всего найти работу при посредничестве службы занятости.

Первыми в этом рейтинге стали специалисты в здравоохранении, врачи и медперсонал, сообщает RT со ссылкой на министерство.

Ниже по списку значатся квалифицированные рабочие в сфере строительства, пищевой, деревообрабатывающей, текстильной и швейной промышленности, в области электронной техники, в металлообрабатывающем и машиностроительном производстве.

Третье место заняли работники организаций, занятых охраной граждан и их имущества, дольше всего работу ищут неквалифицированные работники.

Ранее рекрутинговая компания HeadHunter назвала самые высокооплачиваемые вакансии в России на начало января.