Названы самые высокооплачиваемые вакансии января

Рейтинг наиболее высокооплачиваемых вакансий января составила рекрутинговая компания HeadHunter.

Самой высокооплачиваемой стала вакансия врача акушера-гинеколога-репродуктолога в Москве, которому работодатель готов предложить от 574 тыс. рублей до вычета НДФЛ, передает РИА «Новости».

Примерно столько же (от 500 тыс. рублей на руки) могут получать технический директор и менеджер по продажам нефтепродуктов в Москве.

Ниже в рейтинге расположились вакансии Python developer в Москве (4 тыс. долларов США на руки) и финансового директора во Владивостоке (от 500 тыс. рублей до вычета НДФЛ).

В первую десятку высокооплачиваемых вакансий также вошли позиции командира воздушного судна, директора по рекламе и маркетингу, коммерческого директора, Senior Java Developer и стоматолога-ортопеда.

Ранее компании HeadHunter назвала самые востребованные профессии в России в 2018 году: почти треть всех предложений составили специалисты в сфере продаж. Также был составлен список профессий, которые будут наиболее востребованы в 2019 году.