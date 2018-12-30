Названы самые востребованные профессии в России за 2018 год

Почти треть всех предложений на рынке труда составляют специалисты в сфере продаж, на второй строчке – рабочие специальности, следует из исследования рекрутинговой компании HeadHunter.

После «рабочих» специальностей идут профессионалы в сфере услуг: парикмахеры, официанты, бармены, администраторы. Далее по востребованности идут работники индустрии информационных технологий, передает РИА «Новости».

Повышение спроса на «синих воротничков» (люди рабочих профессий) связано с внедрением нового оборудования. Вакансий в сфере услуг стало больше в связи с ростом населения больших городов. По словам экспертов, в этой сфере застоя не бывает даже в кризис.

В то же время наблюдается падение спроса на квалифицированных работников в банковской сфере и страховании – на 6 и 18% соответственно. Также во всех отраслях зафиксировано снижение конкуренции между соискателями: соотношение числа вакансий и поданных резюме составило 5,7, хотя в прошлом году показатель был на уровне 6,4.

Ранее также был составлен список профессий, которые будут наиболее востребованы в наступающем году.