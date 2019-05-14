Финляндия решила переманить у России квалифицированных рабочих

Финские предприятия намерены привлекать россиян к работе на производстве из-за демографического спада в Финляндии, а также нежелания молодежи выбирать рабочие специальности.

По словам эксперта Союза предприятий технологической отрасли Анне Акола-Лехтинен, на сегодня зарплата сварщика в Финляндии составляет около 3 тыс. евро. При этом желающих выбрать эту специальность крайне мало, передает РИА «Новости».

«Сейчас открыты сотни вакансий в производственных отраслях по всей стране. Требуются работники машин и сварщики. При этом заработная плата вполне рыночная, но претендентов слишком мало», – рассказала Акола-Лехтинен.

По ее словам, сегодня крупные предприятия задумываются над тем, чтобы привлекать к производству иностранных граждан, в том числе россиян.

По словам управляющего директора производителя железнодорожных транспортных средств Skoda Transtech Лассе Орре, в Финляндии намерены заняться организацией обучения россиян с последующим трудоустройством.

«Мы привлекаем специалистов по всей стране. Организуем собственные курсы подготовки. Но процесс идет тяжело. Уже сейчас около 50-80% наших сварщиков - это русские и поляки. И кадры это проблема», – отметила Орре.