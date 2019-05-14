Финляндия решила переманить у России квалифицированных рабочих

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Чем выгодна России «торговая война» США и Китая

В схватке находятся страны, дающие в общей сложности 40% мирового ВВПФото: Brian Snyder/Reuters
Экономическое противостояние США и Китая перешло на следующий уровень. Пекин ответил контрмерами на новые пошлины, которые ввел Дональд Трамп. Вашингтон грозит «не оставить в Китае никого, с кем можно будет вести бизнес», а Поднебесная обещает ответные удары. Чем чревата эскалация противоборства крупнейших экономик мира и может ли Россия выиграть от этой торговой войны? Подробности...
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Нужна ли сейчас Путину встреча с Трампом

Путин и Трамп последний раз виделись в ноябре прошлого года во Вьетнаме. Там же был и председатель СиФото: Adrian Wyld/ZUMA/ТАСС
Майк Помпео едет к Владимиру Путину, чтобы договориться о новой российско-американской встрече на высшем уровне. Именно в этом на самом деле смысл визита госсекретаря в Сочи – сделать так, чтобы Трамп с Путиным смогли наконец-то нормально поговорить. За первую половину срока Трампа им удалось сделать это всего два раза, но никакого развития их разговоры не получили. Теперь же действительно появляется шанс на то, что два президента смогут «поладить». Подробности...
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Почему обмелела Волга

Волжские рыбаки оказались на мелиФото: Максим Богодвид/РИА «Новости»
В районе Казани и Ульяновска волжские берега обнажились на сотни метров, уровень воды в Куйбышевском водохранилище упал на три метра. И это притом что зима на Средней Волге выдалась снежной. В соцсетях происходящее называют экологическим бедствием, а в местной прессе пишут о загубленном нересте. Что стало причиной обмеления и действительно ли ситуация столь катастрофична? Подробности...
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Киевский «патриарх» устроил бунт против церковного проекта Порошенко

Самозваный патриарх Филарет возмущен - в новых украинских условиях он оказался лишен всякого влияния и властиФото: Danil Shamkin/ZUMA/ТАСС
Есть такая известная поговорка: «Где два украинца, там три гетмана». В нынешних реалиях получается, что на двух украинцев приходится три патриархата. И это только нелегитимных. С чем связан новый раскол в церковной жизни Украины и как это связано с поражением Порошенко на выборах президента страны?  Подробности...
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«Суперджет» сгорел при посадке

Благодаря профессиональным действиям экипажа большинство пассажиров удалось спастиФото: кадр из видео
В воскресенье вылетевший из Шереметьево в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся в воздухе, после чего пилоты совершили аварийную посадку в столичном аэропорту. Большинство пассажиров удалось спасти, но есть погибшие и раненые. Предварительной причиной инцидента называется отказ автоматики после удара молнии. Подробности...
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Иран нашел эффективную контрстратегию против США

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Иранцы устали просить европейцев соблюдать условия ядерного соглашения. И перешли к тактике прямого шантажа. Причем шантажа вполне легитимного и оправданного, в котором виноват не столько Иран, сколько Соединенные Штаты. Подробности...

Китай создает новый мировой порядок

Яна Лексютина, эксперт клуба «Валдай», профессор РАН, профессор СПбГУ
В процессе своего «возвышения» Китай приступил к созданию китаецентричной системы координат в мировом экономическом и финансовом устройстве. Подробности...

Главный урок катастрофы «Суперджета»

Михаил Барабанов, старший научный сотрудник Центра анализа стратегий и технологий
Относительно рядовой инцидент с попаданием молнии в самолет вылился в тяжелую катастрофу с многочисленными жертвами. Уже ясно, что в катастрофе виноват экипаж. Главный вывод, который можно сделать: российская авиация тяжело больна. Подробности...
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      «Суперджет» сгорел при посадке в Шереметьево

      Самолет Sukhoi Superjet 100 компании «Аэрофлот», следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая после 28 минут полета экстренно вернулся в Шереметьево, совершив жесткую посадку. Во время аварийного приземления у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. Погиб 41 человек
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            14 мая 2019, 10:02

            Текст: Евгения Шестак

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            Финские предприятия намерены привлекать россиян к работе на производстве из-за демографического спада в Финляндии, а также нежелания молодежи выбирать рабочие специальности.

            По словам эксперта Союза предприятий технологической отрасли Анне Акола-Лехтинен, на сегодня зарплата сварщика в Финляндии составляет около 3 тыс. евро. При этом желающих выбрать эту специальность крайне мало, передает РИА «Новости».

            «Сейчас открыты сотни вакансий в производственных отраслях по всей стране. Требуются работники машин и сварщики. При этом заработная плата вполне рыночная, но претендентов слишком мало», – рассказала Акола-Лехтинен.

            По ее словам, сегодня крупные предприятия задумываются над тем, чтобы привлекать к производству иностранных граждан, в том числе россиян.

            По словам управляющего директора производителя железнодорожных транспортных средств Skoda Transtech Лассе Орре, в Финляндии намерены заняться организацией обучения россиян с последующим трудоустройством.

            «Мы привлекаем специалистов по всей стране. Организуем собственные курсы подготовки. Но процесс идет тяжело. Уже сейчас около 50-80% наших сварщиков - это русские и поляки. И кадры это проблема», – отметила Орре.


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