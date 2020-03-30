Как в регионах достают дефицитные защитные маски

Взгляд
30 марта, понедельник  |  Последнее обновление — 20:34  |  vz.ru
Разделы

Почему Европа и США отказываются покупать дешевую нефть

Супердешевая арабская нефть столкнулась с проблемами в Европе и СШАФото: REUTERS/Ahmed Jadallah
Ценовая война саудитов привела к необычному результату. Арабская нефть предлагается на рынок с большими скидками. Казалось бы, по такой цене она должна легко продаваться. Однако заводы Европы и США начали воротить от нее нос. Почему нефть из Саудовской Аравии стала никому не нужна и чем закончится эта нефтяная борьба на выживание? Подробности...
Перейти а раздел…

Чем отмена крепостного права навредила России

Крестьяне верили, что помещики утаили от них истинную волю императора, чем воспользовались радикалы и террористыФото: Борис Кустодиев. «Освобождение крестьян
(Чтение манифеста)»
Ровно 160 лет назад Александр II объявил о начале крестьянской реформы. В тот же день, но четырьмя годами ранее, он произнес крылатое: «Если не отменим крепостное право свыше, оно отменится снизу». Почему большинство историков сходятся на том, что давно назревшая реформа только ухудшила положение страны? И насколько корректно называть проводившего ее императора «либералом»?  Подробности...
Перейти а раздел…

Ужесточение мер в России может стать спасением от коронавируса

Будущая неделя станет проверкой для населения Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»
Целый ряд ограничений решено ввести в России. Вслед за закрытием авиасообщения с зарубежными странами прерываются любые передвижения на границе, по данным источников, не исключен запрет на перемещения внутри страны. На замке все объекты досуга: начиная с кафе и торговых центров и заканчивая санаториями и домами отдыха. Что еще следовало бы предпринять и что еще могут запретить в России? Подробности...
Перейти а раздел…

Коронавирус уничтожает военное могущество США

Американские авианосцы перестают быть самым грозным оружием в миреФото: Paul L. Archer/Global Look Press
Пандемия коронавируса затронула не только гражданских, но и вооруженные силы, в том числе экипажи американских авианосцев. Иначе говоря, на наших глазах нейтрализуется один из главных военных аргументов США, и это, возможно, только начало. Как коронавирус повлияет на военные возможности Вашингтона?  Подробности...
Перейти а раздел…

Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
Перейти а раздел…

Когда умер Лимонов, я попросил не говорить глупостей

Захар Прилепин, писатель
Само существование великой русской литературы есть залог бессмертия нации, и преждевременное прощание с ней – признак глупости и пораженчества. Что смерть Бондарева лишь заново высветила. Подробности...

На нефтяном рынке играют в китайские шахматы

Леонид Григорьев, профессор, завкафедрой мировой экономики факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ
Модель ситуации, сходной с той, что сложилась на рынке нефти, существует в древних китайских шахматах: игроки – втроем – должны делать свои ходы с каменными лицами. Выигрывает один, но во время игры каждому игроку приходится делать ходы то в коалиции с партнером справа, то с партнером слева. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Википедия – оружие Третьей мировой войны

Александр Малькевич, президент Фонда защиты национальных ценностей
Опасность ситуации в том, что у ресурса нет людей, которые могли бы вычитывать и действительно придавать нейтральный контекст каждой из статей, учитывая их несметное число. Подробности...
Обсуждение: 23 комментария
    Перейти а раздел…

    Самые лучшие фильмы об эпидемиях

    Коронавирус косит мировых лидеров

    Кому нужно помогать в коронакризис

      Перейти а раздел…

      Как полиция следит за соблюдением карантина по коронавирусу в разных странах

      Полиция по всему миру несет службу в особом режиме из-за коронавируса. В то время, как в странах Европы, Азии и Латинской Америки обычные люди обязаны сидеть на карантине, стражи порядка следят за его исполнением. В Италии полицейским помогают дроны
      Подробности...

      Коронавирус увеличил социальную дистанцию между людьми

      В числе основных мер борьбы с распространением нового коронавируса специалисты Всемирной организации здравоохранения назвали увеличение социальной дистанции. Риск заражения сильно снижается, если между людьми сохраняется расстояние более метра. Власти большинства стран прислушались – и призвали граждан сделать так же
      Подробности...

      Путин посетил больницу в Коммунарке

      Путин приехал в больницу в Коммунарке, где находятся зараженные коронавирусом. Президент оделся в защитный костюм и осмотрел здание в сопровождении главврача Дениса Проценко. Как считают эксперты, своим визитом в больницу Путин демонстрирует, что власть уверена в своих силах и спокойна
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        ED Сymbals: Успешный стартап из гаража

        ECO-Dream: Стартап для здорового сна

        «Tana»: История о том, как открыть производство детской одежды

          Перейти а раздел…
          Как долго вы психологически готовы соблюдать режим самоизоляции?
          • Одну неделю

          • Две недели

          • Месяц

          • Столько, сколько будет необходимо

          Как вы рассматриваете объявленную в России выходную неделю?
          • Как возможность отдохнуть

          • Как вынужденный простой

          • Ничего не изменится – я буду работать

          Вы перешли в режим самоизоляции в связи с угрозой коронавируса?
          • Да

          • Нет, но собираюсь

          • Нет, и не планирую

          • Мне не позволяет специфика моей работы

            Перейти а раздел…

            Какие новинки автопрома приедут в Россию в 2020 году

            Как хотят ужесточить штрафы для автомобилистов?

            Как отличить номера автомобилей спецслужб и правительства?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Для жителей Петербурга ввели режим самоизоляции
              Путин заявил о предотвращении большого прироста заразившихся коронавирусомПутин поручил жестко пресекать монопольное взвинчивание цен на фоне коронавирусаСкворцова рассказала о разработке в России трех видов вакцины от коронавирусаПарламент Венгрии ввел чрезвычайное положение из-за коронавируса
              Путин назвал введенные в Москве ограничения оправданнымиВ Италии коронавирусом заболели более 100 тыс. человекЗвание Героя России присвоено погибшему в боях за Донбасс советскому генералуПереболевшая коронавирусом Куриленко ответила на вопросы о болезни
              Путин заявил о работе аптек и магазинов на этой неделе на особых условияхМосквичам пообещали до 8 см снега к утру вторникаВ московских клиниках появилась возможность сдать тест на коронавирусСимоньян призвала «богатых людей» помочь больницам на фоне коронавируса

              заявление президента


              Трамп назвал санкции против «Северного потока – 2» своей идеей

              резкое похолодание


              Москвичам пообещали до 8 см снега к утру вторника

              увеличение добычи


              Стало известно о планах Норвегии ударить по ценам на нефть

              Видео

              крестьянская реформа


              Чем отмена крепостного права навредила России

              «европейский дом»


              Пандемия поставила крест на наполеоновских планах Макрона

              спасение жизней


              Ужесточение мер в России может стать спасением от коронавируса

              Ценовая война


              Почему Европа и США отказываются покупать дешевую нефть

              Информационная война


              Александр Малькевич: Википедия – оружие Третьей мировой войны

              Модель ситуации


              Леонид Григорьев: На нефтяном рынке играют в китайские шахматы

              Выборы под угрозой


              Артём Бузила: Эпидемия отменяет демократию

              викторина


              В чем российские женщины опередили весь мир?

              на ваш взгляд


              Как долго вы психологически готовы соблюдать режим самоизоляции?

              Как в регионах достают дефицитные защитные маски

              Производство защитных масок быстро становится целой отраслью   30 марта 2020, 19:45
              Фото: Юрий Васильев/ВЗГЛЯД
              Текст: Юрий Васильев, Республика Коми - Москва

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              В ситуации пандемии коронавируса во многих регионах России был экстренно развернут выпуск защитных масок. Специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД побывал в Республике Коми – где швейные фабрики едва ли не первыми откликнулись на просьбу властей, за считанные дни освоили «пилотные» партии и всерьез готовятся к полноценному серийному производству масок и специальных костюмов.

              - Раскроить, нарезать резинку, обтачать, вывернуть, наметить складки, обстрочить, – показывает Ирина. В экспериментальном цехе Сосногорской швейной фабрики – шесть часов от Сыктывкара и еще совсем немного после Ухты, полной офисами нефтегазовиков – оттачивают технологии производства многоразовой маски.

              Фабрика более тридцати лет шьет спецодежду для тех, кто на месторождениях. Куртки и брюки делают и сейчас, но маски уже заставляют традиционную продукцию потесниться. В том числе – благодаря Ирине и ее коллегам по экспериментальному цеху.

              - Раньше на одну многоразовую маску уходило пять минут, – говорит Наталья Исакова, главный инженер Сосногорской швейной фабрики. – Теперь... кстати, а сколько теперь?

              Выясняется, что уже близко к двум минутам. В любом случае, при переносе на линию из сорока человек должно получиться около пяти тысяч масок в сутки. Для начала. По принципам организации, как объясняют на фабрике – та же последовательность, что и с костюмами для нефтяников и газовиков: живой конвейер от стола запуска до стола выпуска. Только операций поменьше, разумеется. И технологический цикл короче.

              Около экспериментального цеха – огромный длинный стол. На одном его конце расположен рулон хлопка для многоразовых масок. На другом – очередная бобина спанбонда. Спанбонд и мельтблаун – современная синтетика, составные части одноразовой маски, которую не столько шьют, сколько сваривают. Для одноразовых масок нужны машины-полуавтоматы; их здесь ждут. В ожидании – тоже экспериментируют, «чисто по сырью» и его подбору.

              Сосногорская швейная фабрика

              - Мы не специалисты, мы только начинаем всему этому учиться, – говорит главный инженер. – И многоразовым, и одноразовым. Но учимся быстро. Не можем ведь в стороне стоять, когда в мире такое. И в стране. Город у нас маленький, 25 тысяч жителей всего. Если все получится – произведем общероссийскую революцию. А как иначе назвать, если за считанные недели настолько новое производство удастся настроить...

              * * *

              - Две недели назад главой региона, Сергеем Анатольевичем Гапликовым, была поставлена четкая задача: защитить наших жителей от инфекционной напасти, – формулирует Дмитрий Кологривый, директор Сосногорской швейной фабрики. Бессменный, тридцать лет и три года. – В нашем случае защитить – это запустить новый ассортимент: многоразовые и одноразовые маски, а также специальные медицинские костюмы для защиты от инфекционных заболеваний.

              Дальше – закрыть аварийные потребности медиков по костюмам и защитным маскам. Это для тех, кто на передовой. Массовое производство – уже следующий шаг, но совсем не отдаленный. Задачи для Сосногорской швейной фабрики примерно таковы: десять тысяч медицинских костюмов и пять миллионов многоразовых масок в месяц. Поскольку на повестке – еще и вопрос о том, чтобы участвовать в закрытии потребностей Минздрава, то есть на федеральном уровне.

              - Нам надо быть полезными участниками этого процесса и не подвести наш регион, - формулирует директор фабрики. – Идет работа на перспективу. Определяемся по оборудованию, сырью. Ведем переговоры с поставщиками специального оборудования. У нас японские швейные машины. Но сейчас мы хотели бы приобрести любое оборудование, которое позволит нам обеспечить продукцией нашу республику и близлежащие регионы для защиты населения от напасти.

              На первое время планируется закупить один или два полуавтомата. Швея в этом случае, объясняет Кологривый, по факту работает оператором: закладывает рулон, а все остальное делает машина. Но срок закупки велик – очередь выстраивается по всей стране, спрос превышает.

              - Это для одноразовых масок, – уточняет Дмитрий Дмитриевич. – Многоразовые же можно делать – и мы их делаем – на обычных машинах.

              Многоразовые, по мнению директора Сосногорской фабрики – более надежны и более удобны:

              - Одноразовые могут на какое-то время защитить людей от первичных последствий, что тоже очень важно. Но у нас в России все-таки привыкли вкладываться в что-то долговременное, брюки не по одному разу носить. Психологически даже. По качеству материала, по плотности, по возможностям – предпочтительнее многоразовая маска.

              - И почем?

              - Рынок сырья в нашем сегменте работает как биржа, – дипломатично отвечает директор. – Сегодня – одна цена, завтра другая, послезавтра она совсем третьей может быть. Зафиксироваться и сказать, сколько и что будет стоить, наверное, нельзя. Но можно сказать, что мы смогли закупить нужное сырье – хлопковую ткань – раньше и дешевле.

              Разброс цен на маски от швейных фабрик Коми впечатляет. Например, фабрика в Сыктывкаре просит по 200 рублей за штуку. В Сосногорске, если верить региональной прессе – по 65 рублей.

              Сосногорская швейная фабрика

              - У нас действительно дешевле, - подтверждает Дмитрий Дмитриевич, вновь уходя от вопроса о точной цене. - В любом случае нам необходимо двигаться по технологическому времени. Оно предусматривает определенный процесс. Раскрой сырья, пошив, контроль качества, упаковка – этот процесс занимает от пяти до семи дней. Сейчас нам нужно немного времени, чтобы мы максимально раскрутились.

              У Кологривого на фабрике около трех сотен сотрудников. С учетом заявленных задач расширение неизбежно.

              - Можем увеличить штат до 500 человек. Новые рабочие места – то, что нужно и Сосногорску, и Ухте: мы ведь рядом с обоими городами. И площади для расширения у нас есть, – заверяет директор Кологривый. – Мы задумывались о сокращениях. А сегодня нас стимулируют для того, чтобы мы росли. Видимо, такие часы «икс» и существуют для того, чтобы сплотиться и совместно решать общие задачи. Мы видим, что республика хочет видеть нас на совершенно другом уровне.

              - Что дает и увеличение доходов предприятия?

              - Конечно. Но я сразу хочу предупредить: в этой задаче мы больших доходов не преследуем. Задача – помочь закрыть потребности государства по маскам и медицинским костюмам. Дальше время покажет.

              * * *

              - Кашель, высокая температура, боли в мышцах, рвота, тошнота, – Ольга Елфимова, терапевт из сыктывкарской поликлиники №3, перечисляет симптомы тем, кто собрался у городского центра занятости.

              - Ребята, послушайте, пожалуйста! – Илья Костин, один из основателей проекта «Сытый гражданин», выезжает на передний план. Настолько быстро, насколько ему позволяет коляска – и тротуар, покрытый льдом. – Это важно, чтобы все были здоровы, чтобы вам не было хуже.

              На пятачке у центра занятости – ровно напротив Свято-Стефановского кафедрального собора – несколько десятков тех, кого принято называть «попавшими в трудную жизненную ситуацию». От сорока до шестидесяти лет – кто из аварийных коммуналок, кто из ночлежек. Кто сам, кто на костылях; все, как везде в подобных – ну да, ситуациях.

              Илья Костин, координатор проекта «Сытый гражданин», Сыктывкар

              В конце весны в Сыктывкар ненадолго, но вернулся крепкий минус, где-то около двадцати. У передвижной суповой кухни «Сытого гражданина» особенно людно. Самое время, чтобы присовокупить к бесплатной пище раздачу средств гигиены. В том числе – и одноразовых масок.

              - Еще лет десять назад мы с ним в футбол бегали, - смотрит на Илью Николай Шпаков, специалист-энергетик и один из постоянных активистов «Сытого гражданина». – Болезнь такая, ухудшается с годами. Мы втроем с одного двора – Илья, я и еще Дмитрий, он в университете работает. С детства знакомы. И людьми занимаемся тоже вместе.

              - Не ездить в страны, где распространена болезнь, – на автомате произносит Ольга Елфимова. Делает паузу, оценив аудиторию. – Очень долго и тщательно мыть руки перед едой. Носить маски, особенно если вы подозреваете в себе болезнь. И обязательно стараться быть здоровыми.

              - Ребята, – вновь просит внимания Илья Костин. – Раньше мы выдавали гигиенические средства раз в месяц, в первое воскресенье. Теперь будем выдавать каждую неделю, и не только мыло... Послушайте же, ладно?

              - И не контактировать с людьми, которые болеют. Избегать таких людей. И все пройдет сто-ро-ной, – уверяет женщина в фирменном фартуке с символикой одного из местных мясных производств. – А теперь – пожалуйста, за едой.

              - Хлоргексидин – вещь суровая, но как санитайзер вполне, - показывает гигиенический набор Николай Шпаков. – Салфетки спиртосодержащие. Хозяйственное мыло. И маски одноразовые.

              - По сколько масок на лицо?

              - А сейчас посмотрим, сколько к нам людей пришло, - Николай Шпаков оглядывает собравшихся. – Наверное, по две выйдет. Ну минимум одна точно.

              «Сытому гражданину» уже больше двух лет. Каждые выходные Илья, Николай и другие волонтеры кормят «тех, кто «попал...». Накормить за раз человек 20-25 – около тысячи рублей. «На это хватает и наших средств», – уверяет Шпаков. Плюс помощь четырех десятков волонтеров «Сытого гражданина». Плюс грант на 50 тысяч рублей от города – организация санитарного пункта в городской ночлежке: помыться, постирать. «Это другой проект», – уточняет Николай.

              - Маски нам пожертвовали, – говорит Илья, в очередной раз выслушав вопрос из серии «где брали, шесть аптек обошел, уже больше месяца ни в одной нет. – Для людей в трудной ситуации взяли и нашли. Вот наш волонтер Сергей Александрович помог...

              - И еще найдем, – говорит Сергей Кулаков, муниципальный депутат и девелопер: все последние многоэтажки Сыктывкара – «это наша команда», уточняет он. – Илья Костин – серьезный общественный деятель, на него мы равняемся и помогаем во всех его начинаниях: и «Сытый гражданин», и проект для городской молодежи, и «Аппарель» для людей с ограниченными возможностями... Что касается работы с трудными ситуациями – мы думаем, что на улице все это делать неудобно, а нужен хороший широкий стационарный проект для помощи людям на регулярной основе. Включая, разумеется, гигиену и медицину. Особенно сейчас, когда этим людям еще труднее, чем нам.

              - А почему маски не многоразовые-то?

              - Так стирать-то им их - где? – спрашивает Илья. – Точнее, кипятить.

              * * *

              - Кипятить обязательно, мы с эпидемиологами говорили, – сообщает Наталья Харитонова. – Четкую консультацию получили, как и что делать по дезинфекции многоразовых масок, которые уже носили.

              Наталья Харитонова – директор Сыктывкарской швейной фабрики. Тут – та же ситуация, что и в Сосногорске. Есть собственная продукция – одеяла, подушки, постельное белье. И две недели назад – звонок сверху. На этот раз – от мэра Сыктывкара Натальи Хозяиновой.

              - Первый случай коронавируса в городе, срочно надо налаживать выпуск масок, – воспроизводит задачу директор Сыктывкарской швейной фабрики. – Ночь думали, совещались с технологами. Одноразовые маски шить нам не на чем: это не шитье, это спайка. Машины купить – можно, и власти помогают кредитами под 1% на оборудование и на оборотные. Но созвонились с продавцами – выяснилось, что эти машины надо ждать больше месяца как минимум. Дмитрий Дмитриевич из Сосногорска наверняка же рассказывал, да? Ну вот, те же проблемы.

              Стало быть, надо начинать с многоразовых. Из чего их делать? Технологи подсказали: из медицинской барьерной ткани. Давно знакомой - на фабрике из нее годами шьют, к примеру, наматрасники. Дышащая мембрана, махровый хлопок. И главное – прочность, в том числе для многократной стирки.

              - Чтобы убить всех микробов, нужно кипятить маску в щелочном растворе, - просвещает Наталья Владимировна.

              - То есть...

              - На литр воды – чайная ложка соды, - объясняет Наталья Владимировна. – Не стесняйтесь, у меня самой двойки по химии были... Прокипятить маску, высушить, положить в чистый пакет – и все, никаких вирусов на ней. Менять в течение трех часов.

              Маска из ткани, которая в ходу на фабрике у Харитоновой, выдерживает минимум три десятка таких кипячений. Как и в Сосногорске, здесь тоже ждут медицинскую сертификацию – причем в ближайшие дни: указания правительства позволяют ускорить и упростить процесс для тех, кто шьет против «короны». Пока что поставки идут сыктывкарским врачам, по предприятиям, а также в собственные фирменные магазины.

              - До получения сертификата продукция называется «маска многоразовая защитная», без слова «медицинская», – подчеркивает директор Харитонова. – Мы взяли размер одноразовой маски, протестировали на людях, выявили удобную ширину и длину резинок... ну и запустились, чего тянуть.

              Первый день нового производства дал всего 700 штук. Сейчас – около 6 тыс. в день. Те же японские машины, что и у Дмитрия Кологривова в Сосногорске. Та же технология: сначала оверлок, потом на прямострочной машинке – края и резинки. На линии в одну смену работают тридцать человек. Шьют в две смены. На подходе – третья, ночная. Хотя в ночь уже работают четыре швеи, но будет еще больше.

              – Сейчас делаем только маски. Остальная продукция – только со склада, даже по госконтрактам, – подчеркивает директор Харитонова. – Партнеры ситуацию понимают, желают удачи. Многие работницы остаются на следующую смену – из патриотизма.

              - Плюс сверхурочные?

              - Разумеется, – говорит Наталья Владимировна. – Но прежде всего, думаю, все-таки из патриотизма.

              Средняя зарплата швеи – от 25 до 30 тыс. рублей. После смены уходит мало кто: «шьют до победного». У кого-то ребенок в садике до 19.00 – значит, работают до без четверти семь. Бухгалтеры упаковывают, другие офисные сотрудницы режут резинки, клеят этикетки.

              - Очень хорошая ткань, турецкая, – Харитонова возвращается к теме сырья. – Чрезвычайно недешевая. Но другая не выдерживает такого кипячения!

              Одна маска Сыктывкарской швейной фабрики – вне зависимости от партии и производства – стоит 200 рублей. Дорого, но под обещание цену не повышать. И под еще одно обещание.

              - Сейчас многомиллионные заказы приходят из других регионов, – говорит директор Харитонова. – До 50% больше дают, чем наша цена. Я говорю: «Извините, не могу». Потому что мэру Сыктывкара обещала: до тех пор, пока город не насытим, пока не перестанут наши местные люди наши местные маски покупать – хоть мешок золота давайте, а мы обеспечиваем внутренний объем. Работая каждый день, в том числе и по субботам.

              В цеха к Харитоновой посторонним не попасть. Для всех, кто не работает на фабрике – «жесткий карантин на вход до особого распоряжения», говорит Наталья Владимировна. Саму ее тоже пока что увидеть нельзя. В середине марта Харитонова вернулась из-за границы. Самоизоляцию – несмотря на срочность переналадки производства – никто не отменял, и для директора фабрики она заканчивается только сейчас.

              - По телефону, как с вами, по видеосвязи, – описывает Харитонова карантинные методы управления. – Я должна выплатить людям зарплаты, уплатить налоги – так что в ноль не работаем, есть какая-то прибыль. Но сейчас не это наша цель, ну правда. Мы чувствуем поддержку, никто не безучастен. Каждый день власти звонят, спрашивают: «Чем вам помочь?»

              - И что отвечаете?

              - Что все под контролем. Что дополнительное оборудование для многоразовых масок быстро закупили – шесть единиц. Что технологию совершенствуем, что лишние движения убираем, что производство наращиваем, – говорит директор фабрики. – Каждая маска, каждая спокойная душа – вклад в наше будущее. Нашу фабрику знают, нас любят, нам доверяют. Комментарии «Благослови вас Бог», «От вас зависит наше здоровье» придают значимость нашей работе.

              * * *

              «Посещение без медицинских масок запрещено» – предупреждает объявление у Национальной галереи Республики Коми. Основательное, как будто всегда тут стояло – стальной штырь, на котором обычно крепится «начало осмотра» или что-то другое, музейное.

              Одноразовых медицинских масок как таковых в Сыктывкаре не найти – то ли уже, то ли пока; как и везде. В аптеках в лучшем случае могут предложить марлю и посоветовать, как «вооот здесь и здесь проделаете разрезы, и все в лучшем виде на ушах». Про сосногорские, сыктывкарские, воркутинские многоразовые маски в аптеках уже наслышаны. Равно как и о том, что «вот скоро сертификация у них – и тогда начнут поступать и к нам, а пока мы не имеем права немедицинской продукцией торговать».

              А в галерее, между тем – прекрасная подборка Роберта Фалька и русской абстрактной живописи начала ХХ века. Плюс выставки – одна от Никаса Сафронова, другая из некоей частной коллекции: офорты Врубеля, литографии Мунка и Дали – под общим названием «Демоны». С обильными аннотациями: «Данте и Вергилий изображены на многих работах в виде лазерного каркаса. Лазер в годы, когда Дали создавал эти работы, был только изобретен и повергал в шок умы людей, не успевавших привыкнуть к стремительности ХХ века».

              - Маска есть, нет? Тогда надевайте эту, - предлагает смотрительница у кассы, открывая ящик стола. Не спанбонд с мельтблауном – марля, но очень ладная и плотная.

              - В интернете нашли. «Мордочка» фасон называется, только без рисунка. Сами делаем, – поясняет она. – Бесплатно – для всех, кто находит для нас время. Пока мы еще не закрылись.

              P.S. В понедельник стало известно, что в Республике Коми выявлено 15 новых зараженных коронавирусом. По статистике за сутки регион вышел на второе место по России, где зафиксированы 302 новых случая болезни.  


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............