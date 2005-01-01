Регионы России осваивают производство медицинских масок

Взгляд
30 марта, понедельник  |  Последнее обновление — 19:33  |  vz.ru
Разделы

Почему Европа и США отказываются покупать дешевую нефть

Супердешевая арабская нефть столкнулась с проблемами в Европе и СШАФото: REUTERS/Ahmed Jadallah
Ценовая война саудитов привела к необычному результату. Арабская нефть предлагается на рынок с большими скидками. Казалось бы, по такой цене она должна легко продаваться. Однако заводы Европы и США начали воротить от нее нос. Почему нефть из Саудовской Аравии стала никому не нужна и чем закончится эта нефтяная борьба на выживание? Подробности...
Перейти а раздел…

Чем отмена крепостного права навредила России

Крестьяне верили, что помещики утаили от них истинную волю императора, чем воспользовались радикалы и террористыФото: Борис Кустодиев. «Освобождение крестьян
(Чтение манифеста)»
Ровно 160 лет назад Александр II объявил о начале крестьянской реформы. В тот же день, но четырьмя годами ранее, он произнес крылатое: «Если не отменим крепостное право свыше, оно отменится снизу». Почему большинство историков сходятся на том, что давно назревшая реформа только ухудшила положение страны? И насколько корректно называть проводившего ее императора «либералом»?  Подробности...
Перейти а раздел…

Ужесточение мер в России может стать спасением от коронавируса

Будущая неделя станет проверкой для населения Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»
Целый ряд ограничений решено ввести в России. Вслед за закрытием авиасообщения с зарубежными странами прерываются любые передвижения на границе, по данным источников, не исключен запрет на перемещения внутри страны. На замке все объекты досуга: начиная с кафе и торговых центров и заканчивая санаториями и домами отдыха. Что еще следовало бы предпринять и что еще могут запретить в России? Подробности...
Перейти а раздел…

Коронавирус уничтожает военное могущество США

Американские авианосцы перестают быть самым грозным оружием в миреФото: Paul L. Archer/Global Look Press
Пандемия коронавируса затронула не только гражданских, но и вооруженные силы, в том числе экипажи американских авианосцев. Иначе говоря, на наших глазах нейтрализуется один из главных военных аргументов США, и это, возможно, только начало. Как коронавирус повлияет на военные возможности Вашингтона?  Подробности...
Перейти а раздел…

Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
Перейти а раздел…

На нефтяном рынке играют в китайские шахматы

Леонид Григорьев, профессор, завкафедрой мировой экономики факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ
Модель ситуации, сходной с той, что сложилась на рынке нефти, существует в древних китайских шахматах: игроки – втроем – должны делать свои ходы с каменными лицами. Выигрывает один, но во время игры каждому игроку приходится делать ходы то в коалиции с партнером справа, то с партнером слева. Подробности...

Википедия – оружие Третьей мировой войны

Александр Малькевич, президент Фонда защиты национальных ценностей
Опасность ситуации в том, что у ресурса нет людей, которые могли бы вычитывать и действительно придавать нейтральный контекст каждой из статей, учитывая их несметное число. Подробности...
Обсуждение: 23 комментария

Эпидемия отменяет демократию

Артём Бузила, публицист
Главнейший институт демократии – выборы – под угрозой во многих западных странах, от Польши до США. Это такой момент истины: что важнее – демократия сама по себе или все же жизни людей. Подробности...
    Перейти а раздел…

    Самые лучшие фильмы об эпидемиях

    Коронавирус косит мировых лидеров

    Кому нужно помогать в коронакризис

      Перейти а раздел…

      Как полиция следит за соблюдением карантина по коронавирусу в разных странах

      Полиция по всему миру несет службу в особом режиме из-за коронавируса. В то время, как в странах Европы, Азии и Латинской Америки обычные люди обязаны сидеть на карантине, стражи порядка следят за его исполнением. В Италии полицейским помогают дроны
      Подробности...

      Коронавирус увеличил социальную дистанцию между людьми

      В числе основных мер борьбы с распространением нового коронавируса специалисты Всемирной организации здравоохранения назвали увеличение социальной дистанции. Риск заражения сильно снижается, если между людьми сохраняется расстояние более метра. Власти большинства стран прислушались – и призвали граждан сделать так же
      Подробности...

      Путин посетил больницу в Коммунарке

      Путин приехал в больницу в Коммунарке, где находятся зараженные коронавирусом. Президент оделся в защитный костюм и осмотрел здание в сопровождении главврача Дениса Проценко. Как считают эксперты, своим визитом в больницу Путин демонстрирует, что власть уверена в своих силах и спокойна
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        ED Сymbals: Успешный стартап из гаража

        ECO-Dream: Стартап для здорового сна

        «Tana»: История о том, как открыть производство детской одежды

          Перейти а раздел…
          Как долго вы психологически готовы соблюдать режим самоизоляции?
          • Одну неделю

          • Две недели

          • Месяц

          • Столько, сколько будет необходимо

          Как вы рассматриваете объявленную в России выходную неделю?
          • Как возможность отдохнуть

          • Как вынужденный простой

          • Ничего не изменится – я буду работать

          Вы перешли в режим самоизоляции в связи с угрозой коронавируса?
          • Да

          • Нет, но собираюсь

          • Нет, и не планирую

          • Мне не позволяет специфика моей работы

            Перейти а раздел…

            Какие новинки автопрома приедут в Россию в 2020 году

            Как хотят ужесточить штрафы для автомобилистов?

            Как отличить номера автомобилей спецслужб и правительства?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:В восьми регионах России введен режим самоизоляции
              Путин заявил о предотвращении большого прироста заразившихся коронавирусомПутин поручил жестко пресекать монопольное взвинчивание цен на фоне коронавирусаСпрос на продукты в московских магазинах вернулся на уровень 2019 годаВинокур рассказал о состоянии заразившегося коронавирусом Лещенко
              Путин назвал введенные в Москве ограничения оправданнымиУченые из Германии сообщили о возможном прорыве в борьбе с коронавирусомШендеровича и Парфенова осудили за отказ соблюдать самоизоляциюПереболевшая коронавирусом Куриленко ответила на вопросы о болезни
              Путин заявил о работе аптек и магазинов на этой неделе на особых условияхТрамп анонсировал разговор с Путиным по поводу нефтиЗавершены работы по малой модернизации первой партии Ту-95МССимоньян призвала «богатых людей» помочь больницам на фоне коронавируса

              Главная тема


              Как пандемия разоряет Италию

              заявление президента


              Трамп назвал санкции против «Северного потока – 2» своей идеей

              коронавирус и пропаганда


              В Германии рассказали о демонизации России в Европарламенте

              увеличение добычи


              Стало известно о планах Норвегии ударить по ценам на нефть

              Видео

              крестьянская реформа


              Чем отмена крепостного права навредила России

              «европейский дом»


              Пандемия поставила крест на наполеоновских планах Макрона

              спасение жизней


              Ужесточение мер в России может стать спасением от коронавируса

              Ценовая война


              Почему Европа и США отказываются покупать дешевую нефть

              Информационная война


              Александр Малькевич: Википедия – оружие Третьей мировой войны

              Модель ситуации


              Леонид Григорьев: На нефтяном рынке играют в китайские шахматы

              Выборы под угрозой


              Артём Бузила: Эпидемия отменяет демократию

              викторина


              В чем российские женщины опередили весь мир?

              на ваш взгляд


              Как долго вы психологически готовы соблюдать режим самоизоляции?

              Регионы России осваивают производство медицинских масок

              Сосногорская швейная фабрика  (фото: Юрий Васильев/ВЗГЛЯД)
               (фото: Юрий Васильев/ВЗГЛЯД)
              Сосногорская швейная фабрика  (фото: Юрий Васильев/ВЗГЛЯД)
              Сосногорская швейная фабрика  (фото: Юрий Васильев/ВЗГЛЯД)
              Раздача масок и еды на улицах Сыктывкара  (фото: Юрий Васильев/ВЗГЛЯД)
              Раздача масок и еды на улицах Сыктывкара  (фото: Юрий Васильев/ВЗГЛЯД)
              Илья Костин, координатор проекта «Сытый гражданин», Сыктывкар  (фото: Юрий Васильев/ВЗГЛЯД)

              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

              Как полиция следит за соблюдением карантина по коронавирусу в разных странах

              Полиция по всему миру несет службу в особом режиме из-за коронавируса. В то время, как в странах Европы, Азии и Латинской Америки обычные люди обязаны сидеть на карантине, стражи порядка следят за его исполнением. В Италии полицейским помогают дроны
              Подробности...

              Коронавирус увеличил социальную дистанцию между людьми

              В числе основных мер борьбы с распространением нового коронавируса специалисты Всемирной организации здравоохранения назвали увеличение социальной дистанции. Риск заражения сильно снижается, если между людьми сохраняется расстояние более метра. Власти большинства стран прислушались – и призвали граждан сделать так же
              Подробности...

              Путин посетил больницу в Коммунарке

              Путин приехал в больницу в Коммунарке, где находятся зараженные коронавирусом. Президент оделся в защитный костюм и осмотрел здание в сопровождении главврача Дениса Проценко. Как считают эксперты, своим визитом в больницу Путин демонстрирует, что власть уверена в своих силах и спокойна
              Подробности...

              Российские ученые расшифровали геном коронавируса

              Специалисты из петербургского НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева первыми в России сумели расшифровать геном коронавируса SARS-CoV-2. А параллельно сотрудникам новосибирского центра вирусологии «Вектор» удалось сделать снимки вируса. Для этого потребовался метод негативного контрастирования на просвечивающем электронном микроскопе JEM-1400
              Подробности...

              Как мировые столицы переживают коронавирус

              Пандемия коронавируса больно ударила по мировой экономике. Властям многих стран, в том числе европейских, пришлось пойти на крайние меры вроде общенационального карантина. Евросоюз официально закрыл свои границы с 17 марта
              Подробности...

              Коронавирус опустошил полки европейских магазинов

              Коронавирус вызвал панику в США и Европе. Люди сметают с полок магазинов товары первой необходимости, но прежде всего туалетную бумагу, санитайзеры для рук и прочие средства личной гигиены. В некоторые магазины выстраиваются огромные очереди
              Подробности...

              Италия закрылась на карантин из-за коронавируса

              В связи с резким ростом смертности от коронавируса власти Италии ввели карантинные меры на всей территории страны. Гражданам запрещается перемещение без уважительных причин. Прекращены любые спортивные состязания, закрытие коснулось всех развлекательных учреждений, включая музеи и театры
              Подробности...

              Со дна бухты в Севастополе подняли торпедный катер времен войны

              В Севастополе подняли со дна моря торпедный катер времен войны. Предположительно это советский катер из серии «Г-5», столкнувшийся 15 июня 1942 года с другим катером – К-133. Впрочем, историки пока не исключают, что поднятый катер – немецкий
              Подробности...

              Десятки тысяч беженцев прорываются из Турции в Грецию

              Более 100 тысяч беженцев, скопившихся у границ Турции с Евросоюзом, прорвались в Евросоюз после того, как Анкара приняла решение открыть границы. Уже есть первые жертвы - греческие пограничники застрелили беженца из Сирии
              Подробности...

              В Рио-де-Жанейро стартовал знаменитый ежегодный карнавал

              Ежегодное состязание лучших школ самбы проходит в крупнейшем городе Бразилии – Рио-де-Жанейро. В этом году участники знаменитого карнавала выбрали нарочито аполитичные костюмы – в шествии были и русалки, и ковбои, и даже животные. Так танцоры отреагировали на противоречивую политику президента страны Жаира Болсонару
              Подробности...
              Обсуждение: 10 комментариев

              На Украине начались массовые беспорядки из-за коронавируса

              Под Полтавой произошли драки полиции и митингующих, выступающих против эвакуации из пораженного эпидемией Китая украинцев. Погромщики забрасывали автобусы с эвакуированными камнями, строили огненные баррикады. Как заметил доктор Комаровский, Украину охватил небывалый кризис морали
              Подробности...

              Рекордное наводнение произошло в штате Миссисипи

              Самое мощное за последние 37 лет наводнение произошло в американском штате Миссисипи. Из-за многочисленных ливней из берегов вышла река Перл, которая проходит по меньшей мере через 14 крупных городов штата. Объявлено чрезвычайное положение
              Подробности...

              В День святого Валентина человечеству напомнили о численности

              В день Святого Валентина американский Центр биологического разнообразия раздаст бесплатно 40 тысяч упаковок презервативов парам, привлекая внимание к росту численности населения как фактору угрозы для дикой природы
              Подробности...

              Объявлены лауреаты премии «Оскар» 2020 года

              В Лос-Анджелесе 9 февраля прошла 92-я церемония вручения премии «Оскар». Триумфатором стал южнокорейский фильм «Паразиты» режиссера Пон Джун Хо. Картина, ранее победившая на Каннском фестивале, получила статуэтки за лучший фильм, лучший сценарий, лучшего режиссера и лучший международный фильм
              Подробности...

              Шойгу наградил последнего маршала СССР

              Министр обороны Сергей Шойгу вручил маршалу Советского Союза, члену ГКЧП Дмитрию Язову орден «За заслуги перед Отечеством» III степени, присужденный ему за вклад в развитие ветеранского движения и активное участие в военно-патриотическом воспитании молодежи
              Подробности...
              Обсуждение: 4 комментария

              Предыдущие новости: 1 | 2 | 3 | 4 | 5

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............