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Коронавирус кардинально изменит отдых россиян

Куда поедут отдыхать россияне этим летомФото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Пандемия создает уникальные условия для развития внутреннего туризма в России. Спрос на местные морские пляжи, отдых на Волге или Селигере ожидаемо подрастет. В то же время есть ряд факторов, которые могут нейтрализовать положительный эффект от большого отложенного спроса на отдых после снятия карантина. Стоит ли ждать скидок на отдых этим летом? Подробности...
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Украина объявила России войну в «Википедии»

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МИД Украины решил провести самоизоляцию с пользой и занялся внесением правок в «Википедию» по важным для себя вопросам − Крым, Донбасс, НАТО. Превращение дипломатов в энциклопедистов не самая плохая карьера по меркам Украины, но править в Киеве собрались еще и русскоязычный раздел, хотя отказывают «москальской мове» в праве считаться государственной. Эта затея смешна. Но все-таки опасна. Подробности...
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Кто и зачем тиражирует нелепые слухи о коронавирусе

Фейки о коронавирусе превращаются в современный фольклорФото: Frank May/Global Look Press
«Во время таких катастроф большое количество людей оказываются в состоянии, когда они понимают, что не могут контролировать свою жизнь. Они не знают, что произойдет в ближайшем будущем. Состояние полной неопределенности делает людей гораздо более восприимчивыми к конспирологическим теориям», – сказала газете ВЗГЛЯД социальный антрополог Анна Кирзюк. Она объяснила, почему Сеть наводняют самые немыслимые фальшивки, посвященные COVID-19. Подробности...
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Украинцы потребовали компенсацию за разгром бандеровцев

Украинских нацистов все больше принято изображать героямиФото: State Archives Department of the Security Service of Ukraine/wikipedia.org
Польские украинцы потребовали от Варшавы компенсации за операцию «Висла», в рамках которой в стране было окончательно уничтожено бандеровское подполье. Что это была за операция, какую роль в ней сыграл СССР, зачем ее называют этнической чисткой и почему требование польских украинцев можно счесть хамским и справедливым одновременно? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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QR-коды – это вообще не про свободу

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Взвыли-то как, взвыли! Ограничили в передвижениях! Но неужели, дорогой друг, без лимита на цифровые коды ты бы так и мотался в метро, хватая вирусы и щедро делясь ими с окружающими? Подробности...
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Как Красная армия штурмовала Рейхстаг

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75 лет назад, 2 мая 1945 года, наши предки овладели Рейхстагом. Взятие этого крупного и упорно обороняемого немцами здания попало на картины и в учебники, стало одним из самых узнаваемых символов Победы. Но почему Рейхстаг стал столь символичным? Как его брали? Чем пришлось за это заплатить? Подробности...
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Первомай – главный праздник эпохи коронавируса

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Этот кризис подталкивает вперед давно назревшие перемены. Уродливые социальные диспропорции современного мира, разделенного на кучку миллиардеров и миллиарды нуждающихся людей, слишком очевидны, чтобы их можно было по-прежнему игнорировать. Подробности...
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              Коронавирус кардинально изменит отдых россиян

              Куда поедут отдыхать россияне этим летом   3 мая 2020, 18:00
              Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
              Текст: Ольга Самофалова

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              Пандемия создает уникальные условия для развития внутреннего туризма в России. Спрос на местные морские пляжи, отдых на Волге или Селигере ожидаемо подрастет. В то же время есть ряд факторов, которые могут нейтрализовать положительный эффект от большого отложенного спроса на отдых после снятия карантина. Стоит ли ждать скидок на отдых этим летом?

              Несмотря на пандемию, большинство россиян (67%) не хотят отказываться от отдыха в этом году после того, как будут отменены ограничения, свидетельствует апрельское исследование аналитического центра НАФИ. При этом из-за эпидемиологической и экономической ситуации часть российских туристов, которые уже давно отдыхают только за рубежом, могут обратить внимание на курорты Крыма, Краснодарского края, а также на отдых на Волге, Селигере, Байкале, Алтае и т.д.

              Согласно исследованию, целых 23% респондентов, которые обычно не отдыхают в России, летом 2020 года планируют провести отпуск в РФ. «В этом году внутри страны российских туристов станет больше. Основной причиной отказа от зарубежного отдыха в пользу поездки по России станет техническая невозможность уехать за границу из-за закрытия границ и неспособности быстро получить визу, а также финансовая причина», – рассказала газете ВЗГЛЯД руководитель направления исследований в сфере туризма и транспорта аналитического центра НАФИ Ирина Иванкова.

              Однако многое будет зависеть от того, когда будут открыты полеты за границу, и в каком направлении. Вряд ли стоит ждать возобновления полетов в этот летний сезон в Италию, Испанию, США и Китай. Желающих рискнуть здоровьем ради отдыха в этих странах будет немного. Однако пока до конца непонятно, будет ли возможен международный туризм, и как он изменится, если изменится вообще, говорит Иванкова.

              «В условиях закрытия границ у туристов не остается большого выбора для направления отдыха. Куда еще ехать летом? На наши пляжи да по экскурсионным городам. Остается только дождаться, когда все это закончится. Впрочем, пока по России путешествовать невозможно так же, как по Италии или Испании», – говорит газете ВЗГЛЯД гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.

              Это, конечно, могло бы помочь российским курортам нарастить поток туристов этим летом. Однако действуют также противоположные «силы», которые могут свести на нет весь этот позитивный тренд.

              «Мы видим на примере открывшегося Китая, что люди не рвутся путешествовать и все еще с осторожно относятся к местам скопления народа. Поэтому восстановление потока туристов будет не быстрым:

              даже если завтра снимут все ограничения, послезавтра мы не получим взрыва внутреннего туризма», – полагает Ромашкин. В пример он приводит данные по заполняемости нового отеля, которое происходит только спустя две-три недели после его открытия.

              «Глубина продаж в туризме высокая. Это связано в том числе с планированием отдыха, например, для семьи из четырех человек. В частности, не так просто за короткие сроки договориться с начальством об отпуске», – говорит Ромашкин.

              И в данном случае речь идет об оптимистичном сценарии, когда основные ограничения снимут задолго до осени. Туристический сезон в России все-таки короткий – только летние месяцы. Начиная с сентября отдых в Крыму, в Краснодарском крае или в других уголках страны становится уже менее интересным для туристов.

              Наконец, окажут влияние экономические проблемы. «Если бы экономика была в порядке, тогда была бы гигантская волна отложенного спроса. Однако мы видим, что страна выйдет из самоизоляции в грустном экономическом состоянии, бюджет семей сильно сужается, необязательные расходы сократятся, а отдых относится как раз к таких расходам. Эти проблемы могут нейтрализовать отложенный туристический спрос», – рассуждает Сергей Ромашкин.

              Поэтому в лучшем случае, если удастся захватить летний сезон, то будет нулевой рост туристов в Крым и Краснодарский край, «останемся при своих», а в худшем случае (если туризм откроется только с сентября) может быть даже падение, не исключает собеседник. 

              «В этом году решение об отпуске будет приниматься в сжатые сроки, и будут востребованы более короткие поездки от выходных до недели. Решение о поездке будет импульсивным, поэтому то, куда поедут люди, во многом будет зависеть от спецпредложений и общей рекламной активности того или иного курорта. Изменится структура туристов, она сместится в сторону наиболее платежеспособных», – ожидает Иванкова.

              Ромашкин согласен, что сначала «воскреснут» поездки на выходные в ближайшее Подмосковье, в соседние от Москвы регионы – во Владимировскую, Тверскую области, на Волгу или Селигер и т.п. 

              «Несмотря на кажущуюся дороговизну подмосковных отелей, на самом деле, они не дороже сочинских. При этом никуда не надо лететь, то есть семья существенно экономист на перелете. До кризиса билет на одного туда-обратно стоит примерно 10 тыс. рублей, это 40 тыс. рублей на семью из четырех человек», – отмечает Ромашкин.

              Немиуемо возрастет чисто тех, кто проведет летний отпуск на даче или вообще откажется от него по разным причинам.

              Вероятно, появятся предложения от туроператоров на отдых на выходные в Сочи, однако для многих слетать на выходные на море может оказаться дорогим удовольствием, учитывая расходы на отель.

              Поэтому сначала будут заезды туда, куда не обязателен перелет, а можно доехать на поезде или на автомобиле, например, в тот же Санкт-Петербург, Казань и т.д.

              При этом рассчитывать на распродажи и огромные скидки как от авиакомпаний, так и от отелей, вряд ли стоит. «Авиакомпании ведут себя пока странно, дергаются. Сначала они понизили, а потом повысили цены. Сначала открыли бронирование на июнь, а потом закрыли. Им тоже хотелось бы увидеть, каков реальный спрос, но сейчас это невозможно. Поэтому они в некотором затруднении», – считает Ромашкин.

              Полеты после карантина могут серьезно измениться. Кроме того, что авиабилеты с большой долей вероятностью подорожают, для полета вам может потребоваться «паспорт здоровья»,  надо будет надеть маску и самостоятельно зарегистрировать багаж. Не говоря уже о необходимости соблюдать социальную дистанцию в аэропорту, что серьезно удлинит время прохождения регистрации и контроля в аэропорту и сделает авиапутешествие менее комфортным.

              Скорее всего, дополнительные меры безопасности и гигиены можно будет встретить также в поездах и в отелях, на круизных лайнерах. Возможно, там тоже придется платить больше за возможность находиться в закрытом транспортном средстве с меньшим количеством человек. Отели в Турции, например, уже заявили, что будут отказываться от так полюбившейся россиянами системы all inclusive и перейдут на заказ еды по меню.

              «Российские отели говорят, что ожидать снижения цен вряд ли стоит. Потому что им надо хотя бы один летний месяц отработать по нормальной цене, хотя бы август, чтобы хоть как-то компенсировать гигантские потери из-за простоя. Им проще тогда вообще не открываться, чем за полцены. Потому что когда они закрыты, у них идут  минимальные потери, а если работать за полцены, то потери только вырастут», – говорит гендиректор туроператора «Дельфин».

              Впрочем, фактор девальвации рубля может сыграть на руку российским курортам, особенно, если россияне смогут сравнить со стоимостью отдыха за границей в долларах и евро.

              Впрочем, даже если этим летом российским курортам повезет с наплывом туристов из-за закрытия заграницы, то большой вопрос – удастся ли им убедить «новых» отдыхающих выбрать Россию для отдыха и в следующие годы, когда пандемия уйдет в историю.

              «Это будет зависеть от того, понравится ли россиянам отдыхать в России и будет ли у них возможность отдыхать за рубежом. Сейчас большинство россиян, которые обычно отдыхают за границей, в долгосрочной перспективе не хотят менять заграничный отдых на отпуск внутри страны (88%)», – заключает Иванкова, ссылаясь на исследование НАФИ в апреле 2020 года.

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