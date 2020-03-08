Коронавирус изменит туристические предпочтения россиян

Бушующий в Азии и Европе коронавирус может привлечь дополнительных туристов на российские курорты – в Крым и Краснодарский край. Как один из вариантов развития событий это вполне возможно. Однако туроператоры с большим скепсисом смотрят в будущее. Насколько сильна паника среди туристов и где будут отдыхать в этом году россияне?

Из-за опасений заразиться коронавирусом в Европе и Азии россияне предпочтут этим летом отдохнуть на внутренних курортах России – в Крыму и на курортах Краснодарского края. Такие оптимистичные прогнозы строят власти Крыма и другие чиновники.

«Есть плюсы, так как материковая часть России, скорее всего, выберет южные регионы, Крым и Краснодарский край в летний период. Не поедут в азиатские страны, Европу... Но отдыхать люди все равно захотят», –заявил на днях председатель комитета государственного совета РК по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк.

Количество туристов в Крым в этом году может вырасти на 10-15% на фоне ограничений поездок в Китай и Европу из-за вируса, надеется руководитель Крымского отделения Российского союза туриндустрии Борис Зелинский. По его мнению, высвобождающиеся самолеты с «вирусных» направлений авиакомпании направят в Крым, благодаря чему стоимость авиабилетов может снизиться. В итоге число желающих улететь на пляжный отдых на российское побережье прибавится.

«Мы согласны с логикой Алексея Черняка, однако пока наши данные бронирований ее не подтверждают», – говорит газете ВЗГЛЯД гендиректор интернет-сервиса для путешественников Biletix Игорь Константинов. По данным Biletix, несмотря на негативный информационный фон, доля распределений перелетов по внутренним и зарубежным направлениям в первую неделю марта 2020 остается практически аналогичной показателям прошлого года: в 2019 году соотношение бронирований авиабилетов по России и за границу составило 68% и 32%, в этом году – 69% и 31%. «Тем не менее, данная ситуация, при ее сохранении, действительно, дает дополнительные возможности для увеличения турпотока на российские курорты в предстоящем туристическом летнем сезоне. И основной вопрос в том, будут ли эти возможности использованы и как», – считает Константинов.

Однако участники рынка тоже не спешат радоваться. «Оптимизм крымский властей заразительный, но, боюсь, он пока не обоснованный. Сейчас Россия выглядит лучше, чем заболевшие страны. Но медицинская история может развиваться непредсказуемо. Пока Крым выглядит островком коронавирусной безопасности, но будет ли так всегда, никто не знает. К сожалению, чтобы началась туристическая паника, когда люди останавливают бронирование, достаточно всего одного-двух заболевших в регионе», – пояснил газете ВЗГЛЯД генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.

В пример он приводит белорусское направление, где среди россиян популярен санаторно-курортный отдых и лечение.

«На прошлой недели в Минске обнаружили заболевшего иранского студента. В течение одного дня это вызвало десятки аннуляций туров в Белоруссию.

Мы спорить с туристами не стали, и возвращаем деньги», – рассказывает Ромашкин.

По его словам, любое упоминание о случаях заражения вирусом в тот же день обрушивает продажи в эту страну, а на следующий день идет вал аннуляций. И так происходит у всех туроператоров.

«Поэтому в марте говорить о росте туризма в Крым из-за коронавируса преждевременно. Эпидемиологи обещают, что распространение болезни пойдет на спад во второй половине апреля. Надо дождаться этого периода», – считает Ромашкин.

Российские туристы разделились на три категории. «Около 20% туристов – это те, кто не хочет уезжать и просит вернуть деньги за оплаченный тур. В два раза больше вторая группа туристов. Это те, кто не опасается эпидемии и подтверждает бронирование тура. И третья категория (также примерно 40%) – это туристы, которые пока раздумывают, а стоит ли куда-то ехать вообще, так как ситуация с коронавирусом развивается и планировать что-либо сложно», – отмечает Артем Деев руководитель аналитического департамента AMarkets.

По словам Ромашкина, туристы, которые хотели отдохнуть в Европе или Азии, сейчас взяли паузу, чтобы посмотреть месяц-два как будет развиваться ситуация.

«Кардинальным образом ситуация со спросом на отдых на курортах России от этого не изменится. У этого отдыха свой клиент, и те, кто изначально нацелен на отдых на курортах Европы, скорее переждет ситуацию с коронавирусом, чем начнет бронировать туры в Крым или Краснодарский край», – говорит газете ВЗГЛЯД гендиректор компании «Путешествие» Дмитрий Зеленский. Он настроен оптимистично, и ждет, что к концу весну, когда волна вируса начнет спадать, туристы вспомнят о планах на отдых.

Если в апреле удастся победить эпидемию в Европе и Азии, то туристы вернутся на свои запланированные направления. «Если Европа будет продолжать «болеть», а в Крыму к этому времени ничего не случится, то полуостров получит своих запланированных туристов. Но если в Крыму будет обнаружено несколько заболевших, тогда все будут на спаде, никто не устоит, пострадают все», – указывает несколько возможных вариантов развития ситуации гендиректор туроператора «Дельфин».

Так как основной поток туристов в Крым начинается все-таки с начала июня, то у полуострова еще есть время не пустить заразу на полуостров, что не так просто сделать в современном мире.

В любом случае, основной конкурент российских пляжных курортов – это не Европа, а Турция. По мнению Ромашкина, россияне, которые хотели отдохнуть в Италии, вряд ли решат поехать в Крым: они подождут спада эпидемии или поедут в другую европейскую страну. Приток пляжных туристов Россия может получить только за счет тех, кто хотел отдохнуть в Турции. Однако в Турции с точки зрения вируса все благополучно, что опять же не означает, что и дальше так будет.

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По оценке Деева, в целом по России за последние два месяца по всем направлениям, в том числе внутрироссийским, объем бронирований снизился на 20-25%. Хотя до этого ожидался рост внутреннего турпотока на 10-15% на фоне снижения доходов населения.

Как раз ослабление рубля, что стало следствием паники на мировых фондовых и сырьевых рынках из-за коронавируса, идет на руку российским курортам. «Девальвация рубля всегда помогала нашим курортам. Они сейчас выглядят лучше, потому что Европа дорожает: туры туда номинированы в долларах или евро. Отели в Крыму и Краснодарском крае цены не поднимают. Они сейчас такие же, как были в начале года, и никто не планирует пока повышать», – уверяет Сергей Ромашкин.

Более того, он отмечает, что крымские и краснодарские отели стали применять более гибкую ценовую политику. Порой они меняют цены на проживание два раза в день. Если они видят провал продаж на определенную дату, то снижают цену, и наоборот, при высоком спросе конкретные даты могут быть дороже на 7-8%.

«Если вирус достигнет наших курортов, то цена, конечно, будет падать, но я не думаю, что это убедит туристов ехать. Когда стоит вопрос о безопасности, тем более о безопасности детей, низкая цена и другие аргументы становятся неубедительными», – считает гендиректор туроператора «Дельфин».

При этом политика по возвратам по тем направлениями, по которым пока нет официального запрета, у туроператоров разная. «Где-то есть большие штрафные санкции, где-то небольшие, а где-то их нет. По факту оператор может удержать фактически понесенные затраты. Но каждый действует на свое усмотрение. Для крупного оператора потеря сотни или тысяч туристов не играет существенной роли. При этом, в более спокойное время эти же туристы потом к нему вернутся», –рассказывает Ромашкин.

Впрочем, самим туристам, которые аннулируют турпакет сейчас, получается невыгодно забирать деньги, так как в итоге он получит меньше той суммы, кто платил. «Сказывается курсовая разница. Забирать подешевевшие рубли немногие готовы, а договоры – рублевые. Поэтому многие соглашаются заморозить эту сумму в евро, а когда настанет день икс, то турист забронирует какой-то вариант тура. Операторам это тоже подходит. Туристы сейчас нервничают, поэтому мы особо не ругаемся и позволяем сделать многое, что в обычное время не позволяем», – заключил собеседник.

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