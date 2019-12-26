Каким было путешествие на первом поезде из Москвы в Крым

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26 декабря, четверг  |  Последнее обновление — 22:30  |  vz.ru
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Как Газпром обойдет санкции против «Северного потока – 2»

Газпром может вернуть загрузку «Северного потока – 1» на полную мощностьФото: Patrick Pleul/Global Look Press
Газпром может необычным способом увеличить поставки газа в Европу в обход Украины и наперекор санкциям США, которые хотят поставлять в Европу свой СПГ. У России есть такая возможность, даже несмотря на приостановку строительства «Северного потока – 2». И опасения Украины, что она может потерять часть своего транзита в 2020 году, на этом фоне выглядят вовсе не беспочвенными.  Подробности...
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Запад задумался о развале альянса России и Китая

В качестве министра иностранных дел Юбер Ведрин встречал Владимира Путина в ходе визита президента во Францию почти 18 лет назадФото: Величкин Сергей, Родионов Владимир/ТАСС
Европейцы должны отказаться от духа крестовых походов и изменить отношения с Россией. Об этом говорят и опросы общественного мнения, и выступления различных европейских политиков, что действующих, что бывших. Ярким примером стала статья бывшего министра иностранных дел Франции Юбера Ведрина, в которой он упрекнул Европу за то, что она злится на русских, потому что они остались русскими. На деле Европу к дружбе с Россией толкает страх перед Китаем. Подробности...
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Какую пользу феминизм приносит мужчинам

Деятельность активисток феминизма зачастую может быть полезной для мужчин и благотворной в целомФото: Anton Vaganov/Reuters
Один из лозунгов «третьей волны феминизма», набирающей популярность в том числе и в России, лишение мужчин их «привилегий». Добровольно расставаться с привилегиями готовы далеко не все, что подразумевает борьбу, а в глазах радикалов − гендерную войну. Меж тем феминизм приносит пользу не только женщинам, но и мужчинам, против которых направлен. Он делал так раньше, он делает так сейчас. Подробности...
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Узбекская «перестройка» удостоилась лести Запада

Судя по публикациям западных СМИ, в Узбекистане наступил настоящий праздник демократииФото: Sadat/Zuma/ТАСС
Правящая партия Узбекистана теряет голоса после отмены Центризбиркомом страны итогов парламентских выборов на нескольких участках. Президент Мирзиёев урезает полномочия госбезопасности. The Economist называет Узбекистан «страной года», а СNN – лучшим туристическим направлением. Это политическая оттепель и ее объективная оценка в западных СМИ или уловки Ташкента по улучшению международного имиджа страны? Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Украинская молодежь поползла к Бандере

Глеб Простаков, журналист
Закон о поддержке «Пласта» – из таких же вредных законов, которые влияют на умы и души, видоизменяют будущее Украины, по сути, а не только по форме. Казалось бы, что плохого может быть в скаутском законе? Хотя бы то, что он выращивает националистов. Подробности...
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Чем может обернуться запрет нарезного оружия в России

Юрий Максимов, журналист, писатель
Почему охотник изначально должен ущемляться в конституционных правах, в отличие от 18-летнего покупателя спортивного автомобиля? Почему никто не боится управляемых снарядов в виде миллионов личных автомобилей? Подробности...
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Катастрофа Су-57, как праздник злобы

Максим Соколов, публицист
Беды и несчастья были, беды и несчастья будут – такова уж наша юдоль скорбей. И всегда найдутся светлоликие люди, которых это искренне радует. Вроде бы чувство «У соседа корова сдохла…» не относится к похвальным. Но если по отношению к России – можно. Подробности...
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      Путин открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту

      Президент Владимир Путин прибыл из Крыма на материк по новой железнодорожной ветке, проложенной над Керченским проливом. Таким образом, глава государства фактически запустил движение поездов между полуостровом и остальной Россией. Это событие знаменует окончательное транспортное воссоединение Крыма и остальной страны
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      12 декабря на единственном российском авианосце «Адмирал Кузнецов» произошел пожар. Возгорание началось во время очередных ремонтных работ на корабле. Число пострадавших достигло 12 человек
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              Каким было путешествие на первом поезде из Москвы в Крым

              Крымский поезд с воодушевлением провожали - и с не меньшей радостью встречали   26 декабря 2019, 21:30
              Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
              Текст: Юрий Васильев, Москва – Симферополь

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              Открытие пассажирского движения по железнодорожной части Крымского моста стало символом окончания украинской блокады полуострова. Тысячи пассажиров уже отправились по новому маршруту между «материком» и полуостровом. Среди тех, кто провел 33 часа в первом поезде из Москвы в Симферополь, был и специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД.

              – Поезд номер двадцать восемь сообщением Москва – Симферополь к отправлению готов, – сообщает Наталья Блохина двум десяткам камер, полукругом рассекающих перрон Казанского вокзала. Блохиной – начальнику поезда № 28 – придется повторить эти и другие приличествующие торжеству слова с десяток раз. Прежде всего – для тех, кто опоздал к построению около штабного вагона и не успел записать.

              – Подождите немного, – просит Блохина. – Сейчас посмотрю, как посадка идет, все скажу.

              Все 850 билетов из Москвы разошлись еще полтора месяца назад. А всего на первый поезд из Москвы в Крым куплено 974 билета. Ротация, обычное дело. Кто-то зайдет в Ростове, кто-то выйдет там же или еще где-нибудь до Крымского моста. А кто-то – близ Керчи, где вокзал вот-вот будет готов, но пока есть только техническая остановка на пять минут.

              Евгению, дизайнеру из Москвы, например, надо в Джанкой, это последняя остановка перед конечной. Везет коробку – явный негабарит, длинная, плоская, в таких обычно телевизоры перевозят. Оказалось, что не телик, а горный велосипед: «Друзья попросили, в Москве дешевле в два раза».

              По уму и в любой другой день Евгений бы отправился с такой коробкой в багажный вагон, а не в купе двухэтажного поезда «Таврия». Но времени до посадки немного, и путем сложных геометрических манипуляций коробка все-таки занимает место под столом. С благословения проводника и поездного начальства.

              – Скажите, – подлетает к Наталье Блохиной очередной корреспондент. На часах 23.40, отправление через пять минут. – Скажите, вы начальник поезда? Что вот здесь и сейчас происходит?

              – Мы готовы ехать в Крым, – говорит Блохина. – Впервые по Крымскому мосту, ну, это вы знаете. Впервые на поезде из Москвы. Мы готовы, и мы сейчас поедем. В наш Крым.

              * * *

              – Мы всегда палатку брали с собой, когда в Крым ездили. А теперь не очень-то в палатке, – говорит Аля, укачивая на колене полуторагодовалую Настю.

              – На самолете нежелательно, – говорит ее муж Александр. – Ушки, нервно очень.

              – Ну, там два часа, а тут тридцать три.

              – По земле вернее, – мягко пресекает дальнейший спор Аля. – Не на автомобиле же нам ехать, там двое суток.

              Настя успокоится только через сутки с лишним. Аля и Александр, заснув вслед за дочерью, пропустят проезд по Крымскому мосту. Впрочем, символический смысл поездки для них значит не так много. Главное – встретить с друзьями в Крыму Новый год, «это традиция»; а в прошлом году, понятно, встречу пришлось пропустить.

              – Есть такие домики на море – стол, две койки, вот все удобства. Сейчас по триста рублей в сутки. Мы компанией обычно десять штук таких выкупаем, – поддерживает разговор Георгий с верхней полки. Из Симферополя ему ехать в Севастополь, где он еще до воссоединения прикупил несколько соток в пригороде.

              – Сейчас цены выше, четыре сотки за миллион – очень по-божески, – говорит Георгий. Выясняется, что если удастся завершить сделку, то уже в следующем сезоне Георгий намерен высадить виноград. И быть в Москве, где он занимается веб-дизайном, по возможности как можно реже.

              – Подарки первым пассажирам! – объявляет проводница. На столах появляются тяжелые коробки с надписью «Кольчугинский мельхиор». Дата упаковки – 25 ноября, ровно за месяц до пуска поездов на Крым. В поездном магазине сувениров – почти за 2000 рублей, первым пассажирам бесплатно.

              – Вам же подстаканники, да? – говорит она. – Половину купе обошла, все подстаканники хотят. С мостом потому что.

              * * *

              Утро среды, позади 12 часов пути. В вагоне-ресторане людей немного: почти все берут билеты с завтраком и ужином в купе, на круг выходит не дороже авиабилета в одну сторону.

              – Евпатория – чудо, мы давно хотели туда вернуться, – говорит Виктор Василевский, армейский отставник. – И с Галиной Васильевной вот там познакомился, когда служил, с собой потом повсюду возил, покатал-помотал...

              – Я самолеты не очень, – добавляет Галина Васильевна. – Теперь каждый год будем ездить, раз поезд есть.

              Два офисных человека обсуждают судостроительные дела. Можно ставить на то, что сойдут они около Керчи и поедут на тамошний корабельный завод – для которого, как и для многих предприятий Крыма, железная дорога открывает новые перспективы. По поставкам, по кооперации, по себестоимости – по всему. Товарные составы пойдут через Крымский мост только через полгода, но это – горизонт, вполне внятный для уточнения планов. Причем уже даже не среднесрочных, а куда ближе.

              – Мы забронировали билеты сразу, полтора месяца назад, – говорит Ольга. – Для нас это было важно: мы ведь с детьми едем. Детей у нас четверо, а едем с двумя младшими – все равно большой компанией... Нам очень нравится. На муже моем была большая нагрузка, конечно – очень много вещей. Думали, что продуктов понадобится много: курочку пожарили, яйца взяли, воду, фрукты. Блинов в дорогу пожарила.

              На то, чтобы представить члена Совета Федерации от Республики Крым Ольгу Ковитиди – а речь идет именно о ней – у плиты над блинами и курочкой, ушло несколько секунд.

              – А что такого, – говорит сенатор Ковитиди. – Мы просто не знали, какая в поезде будет еда. А здесь оказалось все хорошо. Поезд идет мягко, кормят вкусно. Еще бы крымские продукты и напитки в меню включить – совсем будет отлично. «Таврия» же поезд называется, не как-то еще.

              * * *

              – Первый мой поезд из Крыма... Это было очень давно, я еще ребенком была, с родителями ехала, – вспоминает Ковитиди. – Что помнится? Чай. Чай в подстаканниках. И здорово, что для первых пассажиров поездов в Крым в подарок приготовили те самые подстаканники. Но теперь уже – с мостом.

              На самом деле не только их. По части подарков у первых пассажиров был выбор: либо подстаканник, либо наушники и аккумулятор для телефона. Судя по листам с росписями за подарок, в нашем пятом вагоне подстаканники выбрали все – что, кстати, немало удивило. Допустим, в выборе пары пожилых японцев в соседнем купе сомневаться не приходилось. Как и за наших людей среднего возраста и выше. Выходцев из той страны, где были пути сообщения, по ним рассекали советские поезда, а на каждом столе в каждом вагоне стоял неизменный стакан железнодорожного чаю.

              Но тех, кто родился в РФ, у нас – на обоих этажах – было не меньше, чем рожденных в СССР. И пожалуйста: сто процентов подстаканников.

              – Это память, это детство, это воспоминание о детстве, – говорит Ольга Ковитиди. – Да, мои дети родились в другой стране. Но и мы, и они выбрали подстаканники. Не сговариваясь. Они говорят, что будут для своих детей хранить. Получается, правильно детей воспитали. Традиция – наша сила, мы хотим, чтобы наши дети их сохранили. А иначе зачем все? Ради каких-то бездушных гаджетов? – спрашивает сенатор Ковитиди. – Ради чужих слов, которые для нас – русских по духу: русских греков, русских армян, русских евреев, русских украинцев и так далее – ничего не значат?

              – А что значит этот поезд на Крым, Ольга Федоровна?

              – Поезд – важнейшая транспортная артерия. Паром зависит от погоды, авиацией переправишь не все, автотранспорт куда дороже железной дороги. Для нас Крымский мост – это кровеносная артерия для развития экономики. Верфи, строительный бизнес, туристическая отрасль – что угодно. А значит, и для развития всего полуострова. Теперь объединение с материком – а значит, с Российской Федерацией – закончено. Острова Крым, который нам пыталась организовать Украина, больше нет. Крымский мост решает многие вопросы безопасности, геополитические вопросы, – уверена Ольга Ковитиди.

              – Ну чего, уголовнички, доездились? – слышится из-за соседнего столика. Поезд остановился в Россоши, стабилизировался мобильный интернет – и на гаджеты соседей чуть запоздало, но пришла-таки новость о том, что прокуратура Украины возбудила дело по факту проезда состава Санкт-Петербург – Севастополь через Крымский мост. «Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины» – до пяти лет.

              – Нам-то поспокойнее, – замечает Ковитиди, оценив непосредственные реакции соседей (самое мягкое и цензурное – «главное, чтобы мост не грызли, с остальным как-нибудь справимся»). – В отношении нас таких дел уже много. Но время-то все расставит по своим местам. Им будет стыдно за подобные решения.

              – Кому «им» – украинцам?

              – А эти решения – не украинского народа, – парирует сенатор Ковитиди. – Украинцы едут в Крым отдыхать, у нас прекрасные отношения. Люди знают, что в Крыму все хорошо, все стабильно, что их здесь всегда ждут. Украинский народ заслуживает нормальное правительство. Которое бы строило для своих граждан такие же дороги, как у нас – например, трасса «Таврида», которая скоро будет запущена целиком. Пусть у них будут такие же мосты, пусть украинская экономика развивается так же, как Крым за последние пять лет... Вот такого же президента, как у нас, я им пожелать не могу – потому что Украине вряд ли повезет так же, как нам. Но попытаться чему-то поучиться у Владимира Владимировича украинским властям, наверное, надо бы – чтобы не было так стыдно. Какие уголовные дела – против пассажиров, которые мирно едут по Крымскому мосту? Просто смешно.

              * * *

              Вечер среды, Ростов-Главный. До Симферополя чуть более полусуток. Напротив нашего двухэтажного поезда через несколько путей виден состав с теми же логотипами, но одноэтажный.

              – Севастополь уже второй поезд из Питера ждет, – подтверждает догадку Михаил, старший лейтенант линейного отдела, попросивший сфотографировать его «так, чтобы оба поезда были видны, а я посередине. Да вижу, что далеко друг от друга, ну попробуй как-нибудь». – А вы из Москвы еще до Симферополя не доехали. Непорядок!

              Второй питерский поезд стартует на пять минут раньше первого московского. Машем друг другу – «симферопольские» с перрона, «севастопольские» из вагонов.

              Таковы обычаи и традиции. У нас, у уголовников по версии прокуратуры Украины.

              * * *

              Три часа утра, четверг. До Крымского моста – полчаса. Совсем недавно выехали из Тамани, под песню «Если моряки стоят на вахте – значит, наша Родина жива». О времени, когда поезд въедет на мост, несколько раз сообщили днем, ночью же объявлять по громкой связи не стали.

              – В поезде много детей, во всех вагонах. Решили, что не надо будить, – говорит проводница Вера.

              Кому не хотелось пропустить мост, те не спали и так. То есть ни в одном коридоре двух вагонных этажей было не протолкнуться. В том числе и от детей.

              – Видно, не видно?

              – Не видать пока.

              – Да увидите, он весь освещенный стоит.

              – Батюшкой?

              – «Е», не через «я».

              – А подсветка-то будет? – волнуется оператор одного из федеральных каналов.

              – Должна быть. Обещали, – говорит Сергей Анатольевич («Мне семьдесят, строил тот Крымский мост» – то есть автомобильный, «еду домой в Симферополь»). – По телевидению.

              – Видишь мост? – говорит оператор коллеге. – И я не вижу. А он есть.

              – Остров Тузла закончится, будем подъезжать к фарватеру – все вам будет, – урезонивает Сергей Анатольевич. – Тут немного, всего-то кило восемьсот.

              Стало быть, чуть меньше двух километров. Телерепортер, дважды отрепетировав с оператором монолог из серии «мы въехали на Крымский мост, это историческое событие перед вами...», дожидается въезда на арки, горящие триколором, и трижды повторяет текст на камеру. В идеале присутствующие в тамбуре должны завершить сюжет криками «ура!» и, разумеется, салютом всеми флагами да флажками, которые многие везут из Москвы. С флагами все выходит замечательно, а вот громкость «ура!» авторов не устраивает. Да еще с каждым разом выходит все тише.

              – Так дети же спят, – негромко, но отчетливо объясняет Роман Андреевич, человек с очень знакомым лицом. – Вы первый дубль возьмите, он всегда самый лучший. Я тридцать лет снимаюсь, точно знаю.

              Ну точно же. Артист эпизодический, но характерный. Едет к друзьям в Симферополь, потом в Ялту, а через два дня самолетом в Москву:

              – Потому что елки!..

              * * *

              – Как тепло-то у нас, – говорит Юлия («Родилась в Симферополе, к родителям из Воронежа еду. На автомобильном раза три уже успели прокатиться»). Керчь-Южная пока не принимает пассажиров, поэтому поезд останавливается в Багерово, несколько десятков километров вглубь Крыма. Остановка пять минут. Если ты не в Керчь – то есть с поезда и сразу на бесплатный автобус – а курить хочется, то выскочил, затянулся и быстро обратно.

              Зато можно увидеть: здесь сходят многие, в том числе и давешние менеджеры от судостроения. Со всех вагонов – человек двадцать навскидку. Не Симферополем единым, стало быть.

              – Тепло у нас, – повторяет Юлия, скрываясь в вагоне. – Во всех смыслах.

              * * *

              – Мне надо к начальнику поезда, – волнуется продавец открыток «Приглашаем в Крым!» (100 рублей). – Я должен поставить у него автографы первого дня.

              Найти Наталью Блохину в Симферополе на перроне – дело, пожалуй, невозможное. Около поезда вплотную – несколько сотен человек, и еще столько же на привокзальной площади. Российские флаги, плакаты, оркестр – только приступивший к «Легендарному Севастополю». Оркестр военно-морской, да и самый первый поезд из Питера пришел в город русских моряков. Московский в Крыму – второй, зато из столицы. И первый двухэтажный.

              – Дождь – это плохо, – говорит Татьяна, владелица небольшой кофейни в окрестностях вокзала. – Если бы не дождь, полгорода пришли бы.

              – То есть вас не организовывали централизованно?

              – Ты на меня глянь, – предлагает Татьяна Александровна, чуть расправившись; внушительно, правда. – Где я, и где централизованно. Нас тут никуда не загонишь, если сами не захотим. Нам этот поезд – как вам от гари вашей летней среди домов и асфальта продышаться. Это воздух для нас, который ждали давно.

              – Богатырский рекорд в честь прибытия первого поезда, скоро смотрите! – разносится над перроном. Трое силачей из Ростова и Севастополя, несмотря на дождь, собираются сдвинуть с места состав – 12 вагонов, почти 1100 тонн веса. Разумеется, сдвинули – на девять метров, под общие аплодисменты.

              – Гостиница, гостиница, – традиционно предлагают у привокзальной площади. Чаще всего – безрезультатно. Аля и Александр, держащий на спине Настю, потихоньку прокладывают дорогу к друзьям, ожидающим под часами. Другие уезжают сразу же на побережье. Остальные – просто гуляют по городу. Вечером, в 18.20, им опять на поезд – тот же самый, но уже обратно. По подсчетам Веры, только в нашем пятом вагоне – более пятнадцати уже знакомых ей фамилий. Первыми дважды прокатиться на поезде по Крымскому мосту – тоже, наверное, рекорд.

              UPD: Автор этого репортажа, специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД Юрий Васильев оказался в базе скандально известного украинского портала «Миротворец» за «сознательное нарушение госграницы Украины с целью проникновения в Крым» и «за участие в пропагандистских мероприятиях России» после проезда в поезде № 28 Москва – Симферополь по Крымскому мосту.

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