Спецкор газеты ВЗГЛЯД попал в базу сайта «Миротворец» за поездку по Крымскому мосту

Корреспондент газеты ВЗГЛЯД Юрий Васильев оказался в базе скандально известного украинского портала «Миротворец» за «сознательное нарушение госграницы Украины с целью проникновения в Крым» и «за участие в пропагандистских мероприятиях России».

О том, что он попал в базу «Миротворца», Васильев сообщил в своем Telegram.

«А я уже, честно говоря, занервничал. В Крым годами как на работу мотаюсь. Уже и власть у соседей сменилась. И «Миротворец», говорили, закрылся. А я все без и без, как нерусский какой сыч. И вот, пожалуйста. Хорошо-то как. Единственное, чего хочется пожелать – чтобы я там остался последним», – написал он.

Васильев также анонсировал скорый выход репортажа из Симферополя.

Судя по данным с сайта «Миротворца», корреспондента внесли в базу за «сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым», а также за «участие в пропагандистских мероприятиях России против Украины» и за «участие в попытках легализации оккупации АР Крым российскими захватчиками».

Указывается, что он был пассажиром поезда №28 «Москва – Симферополь», который проехал по Крымскому мосту 24 декабря. Источником информации для «Миротворца» стал Facebook журналиста.

Отметим, что Васильев пообщался с пассажирами поезда «Москва – Симферополь», которые в разговоре с ним высмеяли уголовное дело за проезд по Крымскому мосту.

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