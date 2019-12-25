Пассажиры поезда Москва-Симферополь высмеяли уголовное дело за проезд по Крымскому мосту

Пассажиры первого поезда Москва-Симферополь, который в скором времени проедет по Крымскому мосту, отреагировали на возбуждение уголовного дела на Украине по факту железнодорожных поездок на полуостров.

«Будем ждать украинских следователей, можно в Крыму, можно в Москве», – пошутил подмосковный бизнесмен Николай в разговоре с корреспондентом ВЗГЛЯД, который также путешествует на этом поезде. Предприниматель добавил, что в России действует «безвиз, пусть едут».

«Ну мы им посуду (корабли, задержанные после керченского инцидента – прим. ВЗГЛЯД) обратно выдали, вроде. Есть, на чем добираться», – отреагировала студентка Алина.

«Главное, чтобы мост не грызли, с остальным как-нибудь справимся», – сказал посетитель вагона-ресторана в поезде.

В среду первый поезд из Петербурга прибыл в Севастополь. Прокуратура Украины возбудила уголовное дело в связи с прибытием поезда в Крым.

В Крыму назвали возбуждение уголовного дела Украиной «обычной реакцией неадекватной власти».

Газета ВЗГЛЯД писала о том, какое значение имеет начало железнодорожного движения по Крымскому мосту для жителей Крыма и остальных россиян, а также о том, чем теперь займутся строители Крымского моста.

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