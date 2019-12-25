Пенсионерка расцеловала приехавший в Крым из Петербурга поезд

Пожилая женщина расцеловала вагон первого поезда, прибывшего в Севастополь из Санкт-Петербурга по Крымскому мосту.

В ролике, опубликованном в Twitter телеканал «360», пенсионерка в кремовом берете наносит на губы помаду, а затем много раз целует обшивку вагона таким образом, чтобы из отпечатков губ получилось слово «Ура».

Пенсионерка целует вагон. Так в Севастополе встретили первый поезд, проехавший по Крымскому мосту pic.twitter.com/Ip1ydHt4jq — Телеканал 360° (@360tv) 25 декабря 2019 г.

Однако не все оценили поступок женщины. «Там одной буквы в начале не хватает», – сыронизировал один из пользователей сети. «Перебор, но понять можно», – добавила еще одна.

Приветственные крики раздавались на платформе и в момент, когда состав только подходил. «Исторический момент. У людей праздничное настроение», – делились в соцсетях те, кто был на вокзале.

Первый пассажирский поезд в Крым. Это прекрасно pic.twitter.com/nUbOpIb28c — bababloger_int (@bababloger) 25 декабря 2019 г.

По прибытии для пассажиров и встречающих сыграл оркестр. Собравшиеся на перроне станцевали под песню военных лет – всем известную «Смуглянку», сообщает телеканал «360».

Жители Севастополя встречают первый пассажирский поезд, который прошёл через Крымский мост. Он прибыл из Петербурга



pic.twitter.com/vD88NdTwHJ — Дмитрий (@Kartoshka_Kofe) 25 декабря 2019 г.

Напомним, в среду первый поезд из Петербурга в Крыма прибыл на конечную станцию следования – Севастополь. За время следования поезд №7 «Таврия» с вагонами купе и плацкарт преодолел 2741 километр. Время в пути составило 43,5 часа.

Ранее поезд встретили в Симферополе, где в него зашли для поездки к конечной станции маршрута глава Крыма Сергей Аксенов и врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

Железнодорожное пассажирское сообщение между Крымом и городами материковой России началось более 140 лет назад, но несколько раз прерывалось: во время революции и гражданской войны 1917-1922 годов, а затем во время Великой Отечественной войны. С 50-х годов прошлого столетия поезда в Крым курсировали регулярно вплоть до 2014 года.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, какое значение имеет начало железнодорожного движения по Крымскому мосту для жителей Крыма и остальных россиян, а также о том, чем теперь займутся строители Крымского моста.