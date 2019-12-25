Первый поезд в Крым прибыл в Симферополь

Первый пассажирский поезд, прошедший по мосту через Керченский пролив, прибыл на железнодорожный вокзал Симферополя, сообщает источник с места событий.

По словам источника, стоянка в Симферополе продлится 15 минуту, после чего поезд отправится в Севастополь, где состоится торжественная встреча.

Встретить приезжающих пришли десятки крымчан. Некоторые пришли с цветами. Люди скандировали: «Слава России». Среди встречающих были глава Крыма Сергей Аксенов и глава Севастополя Михаил Развожаев, которые после завершения мероприятия поехали на этом же поезде до Севастополя, передает РИА «Новости».

Всего дистанция маршрута поезда «Таврия» составляет 2 тыс. 741 километр. Время в пути – 43,5 часа.

При этом, первым пассажирам, прибывшим Крым на поезде «Таврия» 25 и 26 декабря, будут подарена индивидуальная пластиковая карта «Карта гостя Крыма и Севастополя», которая позволяет оплачивать проезд в общественном транспорте безналичным способом с экономией, благодаря включенной транспортной карте.

Источник сообщает, что практически никто из пассажиров первого поезда «Таврия» в эту ночь не спал, многие из них старались снять проезд поезда по мосту и сам Крымский мост на телефоны.

Отправление первого поезда из Санкт-Петербурга в Севастополь (№ 7/8) состоялось 23 декабря с Московского вокзала. В пути поезд будет находиться 43 часа 25 минут, в Севастополь он прибудет 25 декабря в 09.25 мск. Непосредственно по Крымскому мосту поезд проедет 25 декабря примерно в 02.10-02.30 мск.

Движение грузовых поездов планируется открыть в июле 2020 года.

Напомним, ранее в среду первый пассажирский поезд, следующий из Санкт-Петербурга в Севастополь, преодолел железнодорожную часть Крымского моста.

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