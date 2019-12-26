Абсолютный рекорд России по буксировке железнодорожного состава установлен в Крыму

Крымские силачи Михаил Паллер и Алексей Савченко и атлет из Ростовской области Михаил Иванов установили рекорд России по буксировке железнодорожного состава, протащив вагоны общим весом более 1 тыс. тонн на расстояние более девяти метров.

Рекорд был установлен на железнодорожном вокзале Симферополя и приурочен к запуску железнодорожного сообщения по Крымскому мосту. Подготовка заняла около пяти месяцев. Рекорд удалось установить со второй попытки.

«Рекорд официально зафиксирован. Железнодорожный состав общим весом 1 тыс. 80 тонн спортсмены протянули на расстояние 9 метров 10 сантиметров. На данный момент это является абсолютным рекордом России», – передает РИА «Новости» слова представителя Ассоциации российских силачей, инспектора по регистрации рекордов Василия Грищенко.

По его словам, достижение будет внесено в Книгу рекордов России.



«Мы также будем лоббировать вопрос, чтобы рекорд был признан мировым и внесен в Книгу рекордов Гиннесса, потому что таких попыток в мире еще не было», – подчеркнул Грищенко.

Напомним, в понедельник прошло торжественное открытие с участием президента страны Владимира Путина железнодорожной части Крымского моста.

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