Путин открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту

Президент Владимир Путин отправился на рельсовом автобусе из Керчи в Тамань по железной дороге Крымского моста. Таким образом глава государства фактически запустил движение по этой железнодорожной ветке.

Путин в понедельник днем прибыл на вокзальный комплекс железнодорожной станции «Керчь Южная. Новый парк». Там президента встречали министр транспорта Евгений Дитрих, глава Крыма Сергей Аксёнов, врио губернатора Севастополя Михаил Развозжаев, глава совета директоров «Стройгазмонтаж» Аркадий Ротенберг и гендиректор Крымской железной дороги Алексей Гладилин.

Путин проследовал по перрону, зашел в так называемый рельсовый автобус и прошел в кабину машиниста, после чего поезд начал движение.

В поездке Путина сопровождают рабочие-мостовики, с которыми глава государства проведет краткую беседу, передает ТАСС.

Первый поезд на Крымский полуостров отправится 23 декабря из Санкт-Петербурга. Он называется «Таврия» (№7/8) и тронется с Московского вокзала в 14.00 мск, состав пойдет в Севастополь. Ему предстоит преодолеть 2 тыс. 741 километр. Время в пути составит 43,5 часа. Всего на этот маршрут выйдут пять одноэтажных поездов, состоящих из купейных и плацкартных вагонов.

Четыре двухэтажных состава с вагонами купе и СВ будут курсировать из Москвы до Симферополя и обратно (№27/28). Старт движения запланирован на 24 декабря. Первая «Таврия» из Москвы отправится с Казанского вокзала в 23.45 мск. Путь длиной 2 тыс. 9 километров займет 33 часа, передает РИА «Новости».

Представитель «Гранд Сервис Экспресса» сообщал, что стоимость проезда из Москвы в Симферополь в вагоне купе начинается от 2966 рублей, проезд в СВ стоит от 9952 рублей. Стоимость билетов из Санкт-Петербурга в плацкарте – от 3500 рублей, в купе – от 3906 рублей.

Продажа билетов стартовала 8 ноября и вызвала ажиотажный спрос, билеты на первые поезда были почти полностью раскуплены в течение месяца.

Весной и к началу курортного сезона 2020 года планируется запустить поезда в города Крыма еще из нескольких регионов России. Эксперты рассчитывают, что железнодорожное сообщение увеличит долю туристов на полуостров, а в перспективе позволит снизить цены на продукты и строительные материалы, оживить строительную отрасль в Крыму и Севастополе.

«Мы уверены, что добавится туристический поток в Крым после открытия железнодорожного сообщения. Особенно путешествие на поезде будет выгодно любителям семейного туризма и отдыха, билеты ведь обойдутся дешевле, чем на самолет», – рассказал председатель комитета по туризму, курортам и спорту Госсовета Крыма Алексей Черняк.

Крымский мост – самый длинный в России и Европе, соединяет Керченский полуостров с Таманским полуостровом. Он обеспечит бесперебойное транспортное сообщение Крыма с другими регионами России. Транспортный переход состоит из параллельно расположенных автомобильной и железнодорожной дорог. Автомобильная часть моста заработала в мае 2018 года, грузовое движение по нему началось позже – осенью того же года.

Впервые рекордное за постсоветские годы число туристов в Крыму отдохнуло по итогам 2018 года – около 6,8 млн человек. В 2019 году эта планка была превышена уже в октябре, а к началу декабря на полуострове побывало более 7,2 млн туристов.