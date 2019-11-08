Сколько стоят билеты на поезд в Крым?

8 ноября начались продажи на пассажирские поезда из Крыма на материковую часть России и обратно. Начались не слишком удачно – сайт перевозчика моментально «упал».

Тем не менее, событие это долгожданное – железнодорожную часть Крымского моста начали строить в 2016 году, и вот к лету 2019-го строительство наконец завершили.

Когда пойдут первые поезда?

23 и 24 декабря. Первый выйдет из Санкт-Петербурга, с Московского вокзала, в 14:00 23-го числа. Он поедет до Севастополя. Московский поезд до Севастополя, увы, не доедет – его конечной точкой будет Симферополь. Первый состав выйдет 24-го числа в 23:45.

Эти два маршрута и будут главными как минимум до апреля. В день будут выходить по одному поезду из Москвы и Петербурга, еще по одному – из Симферополя и Севастополя соответственно.

Расписание следующее:

Московский маршрут. Отправление из Москвы в 23:45, прибытие в Симферополь – 8:50. Отправление из Симферополя в 18:20, прибытие в Москву в 5:10. Время в пути – 33 часа 5 минут. Ожидается, что поезда будут ходить ежедневно.

Петербургский маршрут. Отправление из Петербурга в 14:00, прибытие в Севастополь в 9:25. Из Севастополя поезда будут отправляться в 15:55, прибывать в Петербург в 10:20. Время в пути – 43 часа 25 минут. В летний сезон движение, вероятно, будет ежедневным, в остальное время – через день.

Что касается деталей маршрутов, здесь есть довольно интересные нюансы. Если верить неофициальной группе «Крымской железной дороги» «ВКонтакте», петербургский путь, например, выглядит более полноценным – он включает в себя остановки в Рязани, Твери, Воронеже, Ростове-на-Дону, Керчи, Джанкое, Симферополе и Бахчисарае. И главное – маршрут пролегает через Москву, только вот наличие в списке станции Октябрьская-товарная подразумевает, что в столице сесть на этот поезд или же сойти с него не удастся. Далее путь полностью совпадает с «московским», за одним исключением – поезда из Москвы дальше Симферополя не пойдут, а питерские проследуют через Бахчисарай до Севастополя.

Это объясняется тем, что инфраструктура на участке Симферополь-Севастополь еще не до конца готова принять двухэтажные составы, которые будут курсировать из Москвы. Из Петербурга же будут ходить обычные одноэтажные вагоны.

Какие цены?

Ценообразование будет динамическим, говорили в «Гранд Сервис Экспресс». Это значит, что стоимость билетов будет постоянно меняться в зависимости от спроса, сезона, загруженности поезда. Сейчас минимальная цена билета из Москвы до Симферополя составляет 2966 рублей, из Петербурга до Севастополя – 3500 рублей. Все это за места в плацкарте. В обратном направлении стоимость должна быть такой же. Однако первый проданный плацкартный билет все же отличается по цене – он стоил 4525 рублей, человек поедет из Севастополя в Петербург. Для сравнения, билет на самолет на эти же даты обойдется москвичу в 4 тысячи рублей (лететь 2 ч 45 мин), петербуржцу – примерно в 5,2 тысячи (3 ч 15 мин). Из Севастополя до Петербурга получится долететь за 6 тысяч, то есть на полторы тысячи дороже, чем на поезде.

Какие маршруты запустят потом?

Вообще ожидалось, что в числе конечных/отправных точек уже в декабре появятся и Феодосия с Евпаторией, где, как сообщают местные СМИ, пути и вокзалы уже готовы. Однако запуск этих направлений, судя по всему, решили отложить до апреля.

Что же касается новых точек на материке, то летом 2018 года речь шла о том, что к апрелю 2020 года поезда запустят еще из 8 крупных городов.

«Сегодня согласован график движения на 10 пар пассажирских поездов, которые будут обращаться между Евпаторией - Симферополем - Севастополем - Феодосией с такими пунктами назначения, как Москва, Санкт-Петербург, Мурманск, Екатеринбург, Казань, Ростов-на-Дону, Воркута, Архангельск, Челябинск, Пермь и Новосибирск», - говорил ТАСС директор «Крымской железной дороги» Алексей Гладилин.

Однако в начале ноября появились уже более скромные прогнозы, назвав только Мурманск, Екатеринбург и Кисловодск. В «КЖД» эту информацию не подтверждают, но и не опровергают. Так что даже если предположить, что мурманский маршрут «прихватит» с собой Архангельск, а екатеринбуржский – Пермь и Казань, то выпадают как минимум Воркута, Челябинск и Новосибирск.