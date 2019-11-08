Куплен первый билет на поезд через Крымский мост

Первый железнодорожный билет из Крыма в Санкт-Петербург куплен в Севастополе, сообщили в кассах вокзала.

«Из Севастополя куплен первый билет в начале девятого утра. Местный житель, который едет в гости, купил билет плацкартный на 25 декабря. Билет по цене 4525 рублей», – сообщили в кассах.

Всего в настоящее время продано уже порядка пяти билетов.

В пресс-службе «Крымской железной дороги» ТАСС сообщили, что глубина продаж установлена по 6 января.

Продажа железнодорожных билетов из Крыма в Москву и Санкт-Петербург началась во всех железнодорожных кассах на территории полуострова утром в пятницу. Также стартовали продажи билетов на первые поезда из Москвы и Санкт-Петербурга в Крым. Билеты доступны как на сайте перевозчика, так и в мобильном приложении.

Сообщалось, что билет на поезд из Москвы в Симферополь будет стоить от 2 тыс. 966 рублей, из Санкт-Петербурга в Севастополь – от 3 тыс. 500 рублей.