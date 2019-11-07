Названа стоимость билетов на поезд в Крым

Билет на поезд из Москвы в Симферополь будет стоить от 2 тыс. 966 рублей, из Санкт-Петербурга в Севастополь – от 3 тыс. 500 рублей

Об этом сообщила компания-перевозчик «Гранд Сервис Экспресс», передает ТАСС.

«При определении стоимости применяется динамическое ценообразование, стоимость билетов может варьироваться в зависимости от спроса, сезонности и других факторов. Стоимость проезда из Москвы в Симферополь в вагоне купе начинается от 2 тыс. 966 рублей, проезд в СВ стоит от 9 тыс. 952 рублей. Стоимость билетов из Санкт-Петербурга в плацкарте – от 3 тыс. 500 рублей, в купе - от 3 тыс. 906 рублей», – пояснили в компании.

Ранее сало известно, что продажа билетов на пассажирские поезда в Крым начнется 8 ноября.