Названа дата начала продаж билетов на пассажирские поезда в Крым

С 8 ноября начнется продажа билетов на пассажирские поезда в Крым, сообщил оператор перевозок.

Рейсы будут осуществляться по двум маршрутам – «Санкт-Петербург - Севастополь» и «Москва - Симферополь». По данным компании-перевозчика, выполнять пассажирские перевозки на этих маршрутах будут именные составы дальнего следования «Таврия».

«Первый состав «Таврия» (№7/8) отправится с Московского вокзала из Санкт-Петербурга 23 декабря в 14.00 мск. <...> 4 двухэтажных состава с вагонами купе и св будут курсировать из Москвы до Симферополя и обратно (№27/28). Старт движения запланирован на 24 декабря. «Таврия» из Москвы отправится с Казанского вокзала в 23.45 мск. Путь длиной 2009 км займет 33 часа», – говорится в сообщении на сайте компании.

Ранее было опубликовано официальное расписание движения поездов в Крым. Известно, что перевозчиком станет компания «Гранд Сервис Экспресс».