Названа компания-перевозчик пассажиров по железной дороге в Крым

Перевозчиком пассажиров по железной дороге в Крым станет компания «Гранд Сервис Экспресс», заявили в Минтрансе.

«Перевозчиком пассажиров по железной дороге в Крым определена компания «Гранд Сервис Экспресс». С соответствующей инициативой выступила сама компания. Первые пассажиры в Крым поедут по железной дороге из Москвы в Симферополь и из Санкт-Петербурга в Севастополь уже в 2019 году после ввода в эксплуатацию железнодорожной части моста через Керченский пролив», – уточнили в ведомстве, передает ТАСС.

В четверг было опубликовано официальное расписание поездов в Крым.

В Сети уже появилось видео с проходом первого большого железнодорожного поезда по Крымскому мосту. В инфоцентре «Крымский мост» рассказали о первых железнодорожных составах, пришедших в Крым со стороны Таманского полуострова