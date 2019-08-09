Строители рассказали о первых ж/д составах на Крымском мосту

В инфоцентре «Крымский мост» рассказали о первых железнодорожных составах, пришедших в Крым со стороны Таманского полуострова.

В инфоцентре прокомментировали проход через Крымский мост большого тепловоза с гружеными щебнем вагонами со стороны Таманского полуострова по направлению к крымскому городу Керчь, передает РИА «Новости».

«По нему перемещаются вагоны с щебнем для балластировки, путевые машины для рихтовки и выправки путей, сварки рельсов в плети на разных участках моста и подхода к нему со стороны Керчи», – сообщили в инфоцентре, отметив при этом, что «на железнодорожной части Крымского моста продолжается устройство верхнего строения пути».

В инфоцентре также напомнили, что технологические поезда ходят по Крымскому мосту с лета 2018 года, при этом открытие движения по железной дороге запланировано на декабрь.

Ранее в сети появилось видео с проходом первого большого железнодорожного поезда по Крымскому мосту. Первый поезд на Крымском мосту заметили в конце мая.

Напомним, президент России Владимир Путин открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив 15 мая 2018 года. Запуск железнодорожного движения планировался на декабрь 2019 года. Однако президент поручил достроить железнодорожную часть Крымского моста с опережением графика.

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