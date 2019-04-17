Определены сроки запуска ж/д движения по Крымскому мосту

Министр транспорта Евгений Дитрих подтвердил планы по запуску железнодорожного движения по Крымскому мосту в декабре 2019 года.

Дитрих заявил, что, предположительно, в декабре будут запущены первые поезда, передает ТАСС.

Он отметил, что «мостовики всегда очень осторожно относятся к прогнозированию такого рода мероприятий», однако в ведомстве ожидают, «что в декабре это получится».

Ранее сообщалось о начале укладки рельсов на Крымском мосту со стороны Керчи.

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