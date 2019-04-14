Началась укладка рельсов на Крымском мосту со стороны Керчи

Строители приступили к укладке рельсов на Крымском мосту со стороны Керчи, сообщили в информационном центре «Крымский мост». Теперь верхнее строение железной дороги через Керченский пролив формируется одновременно с крымского и кубанского берегов.

«Путеукладчик зашел на мост с готового участка керченского железнодорожного подхода, который строится синхронно с мостом», – передает ТАСС сообщение инфоцентра.

Со стороны таманского берега в сторону Керчи рельсы укладываются с лета 2018 года. В настоящее время уложено почти 22 из 38 километров рельсошпальной решетки.

Железная дорога и подходы к ней заработают, как и планируется, в декабре 2019 года.

24 марта сообщалось, что все пролеты железнодорожной части Крымского моста соединили над Керченским проливом.

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