Соединены все пролеты железнодорожной части Крымского моста

Пролеты железнодорожной части Крымского моста соединили над Керченским проливом, сообщили в информационном центре «Крымский мост».

«Собраны все пролетные строения железнодорожной части Крымского моста. Это 160 тыс. тонн металлоконструкций на 307 опорах», – передает ТАСС сообщение инфоцентра.

Отмечается, что более шести километров расположено над акваторией, остальные – над сухопутными участками (коса и остров Тузла) в Керченском проливе.

В общей сложности у моста 306 железнодорожных пролетных строений, на каждом по два блока – из них сформированы параллельные ветки для движения поездов в сторону Крыма и в обратном направлении. Пролеты весом более 500 тонн были изготовлены на российских заводах, поставлялись на Таманский полуостров в разобранном виде и на месте собирались воедино. Для сборки понадобилось свыше 4 млн высокопрочных болтов, протяженность сварных швов достигла почти 118 километров.

По словам заместителя гендиректора по производству подрядной организации Дмитрия Петухова, завершающим стал пролет между опорами 219 и 220 – это конструкция длиной почти 64 метров, она устанавливалась в проектное положение в несколько этапов. «Секции пролета поочередно поднимались кранами. Далее они будут соединяться между собой на высоте с помощью болтов и сварки», – отметил он.

Подчеркивается, что работа на строительной площадке продолжается и идет по графику. Сейчас пролеты опускаются в проектное положение на опорные части, выполняется сборка деформационных швов.

Ранее стало известно, что 8 декабря в Крым придет первый пассажирский поезд.