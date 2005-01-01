Определена дата открытия пассажирских перевозок по ж/д части Крымского моста

Начальник дирекции «Крымской железной дороги» по обслуживанию пассажиров Владимир Резниченко во время круглого стола на V Межрегиональной выставке предприятий туриндустрии «Крым. Сезон – 2019» назвал дату открытия пассажирских перевозок по железнодорожной части Крымского моста.

По его словам, «нет никаких сомнений, есть полное понимание, что 8 декабря первый [пассажирский] поезд придет в Крым», передает ТАСС.

«Принято, что продажа открывается за 45 суток, но есть договоренность, что билеты [на поезда в Крым] начнут продавать за 90 дней от 8 декабря», – сказал Резниченко.

Он добавил, что на Крымском полуострове продажа билетов на поезда дальнего следования будет проводится в 22 пунктах: на всех основных вокзалах и станциях районного значения, а также в городах Ялта и Судак.

Железнодорожными перевозками на полуостров будет заниматься отдельная транспортная компания, которую определят в феврале или марте.

«Это будет предприятие с материка, хозяева подвижного состава. Мы [КЖД] будем распоряжаться здесь инфраструктурой, которая есть и организовывать здесь работу», – пояснил Резниченко.

Ранее в Минтрансе назвали сроки запуска железнодорожного движения по Крымскому мосту.