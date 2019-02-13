Названы сроки запуска железнодорожного движения по Крымскому мосту

Пассажирские и грузовые поезда пойдут по мосту в Крым с материковой части России с декабря 2019 года, по плану, сообщил замглавы Минтранса Владимир Токарев.

«Железнодорожная часть Крымского моста будет открыта, как и планируется, в декабре текущего года. С декабря 2019 года «Крымская железная дорога» будет обеспечивать железнодорожные перевозки, как пассажирские, так и грузовые, между материком и полуостровом», – рассказал Токарев в интервью РИА «Новости».

Для этого, по его словам, в Крыму проводится глубокая модернизация железнодорожной инфраструктуры.



«Выполняется комплекс ремонтно-путевых работ. Также предприятие реализует программу по обновлению подвижного состава. Она позволит закрыть потребности КЖД в пассажирских вагонах и тяговых ресурсах на все виды перевозок собственным тяговым подвижным составом, с учетом необходимого резерва», – уточнил он.

Во вторник инфоцентр «Крымский мост» сообщал, что строители начали установку акустических экранов для защиты от шума и монтаж стоек освещения на железнодорожной части Крымского моста.