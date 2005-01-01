Экраны от шума и стойки освещения начали устанавливать на Крымском мосту

Установку акустических экранов для защиты от шума и монтаж стоек освещения начали на строящейся железнодорожной части Крымского моста, сообщает инфоцентр «Крымский мост».

«Вдоль строящейся железной дороги устанавливаются акустические экраны для защиты окружающей среды от шума поездов. Панели высотой три метра монтируются на первом и восьмом участках, ближайших к берегам Керченского пролива», – сообщили в инфоцентре.

Аналогичная работа уже проведена на участках сопряжения моста с железнодорожными подходами. Готовы сплошные шумопоглощающие стенки длиной 410 и 480 метров со стороны Керчи и Тамани соответственно.

Кроме того, на первом участке строительства моста идет монтаж стоек освещения. Они устанавливаются на пролетных строениях, с обеих сторон двухпутной дороги, с шагом от 13 до 16 метров.

«Стальные конструкции со светодиодными влагостойкими светильниками обеспечат равномерную освещенность железной дороги и смотровых ходов для ее эксплуатации в темное время суток», – говорится в сообщении.

Всего на железнодорожной части моста будет установлено около 2,5 тыс. таких стоек со светильниками. Наружное освещение будет включаться и выключаться автоматически.

Строительство железнодорожной части Крымского моста идет по графику. Сдача в эксплуатацию запланирована на декабрь 2019 года.

В начале февраля и.о. гендиректора Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника Наталья Быковская сообщала, что подъездные железнодорожные пути к Крымскому мосту перенесут на 150 метров для обеспечения сохранности античной усадьбы Манитра под Керчью.