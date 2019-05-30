На Крымском мосту впервые замечен поезд

В соцсетях в среду вечером появились фотографии поезда, который вошел на Крымский мост; выяснилось, что это рельсобус, который используется во время инспекционных визитов для контроля выполненных работ.

Фото было выложено в группе «ФГУП Крымская железная дорога» в соцсети «ВКонтакте» пользователем Рома Чайка. Он сообщил, что на Крымский мост зашел рельсовый автобус РА2. По его словам, поезд прибыл со стороны Тамани, чтобы провести инспекцию.

Позже в пресс-службе Крымского моста пояснили порталу ФАН, что это «служебный вагон строителей железнодорожного подхода к мосту со стороны Кубани». Такие поезда используются для контроля хода работ.

Отметим, что укладка рельсов еще продолжается.

Накануне стало известно, что первые поезда по железнодорожной части Крымского моста пойдут по маршрутам Симферополь – Москва и Севастополь – Санкт-Петербург.