Стали известны первые маршруты поездов из Крыма

Первые поезда по железнодорожной части Крымского моста пойдут по маршрутам Симферополь – Москва и Севастополь – Санкт-Петербург, сообщил член комитета Госдумы по транспорту и строительству Дмитрий Ионин.

«На сегодня Минтранс установил сроки, что первые поезда пойдут по мосту в декабре этого года. Это будут два маршрута – на Москву из Симферополя и Санкт-Петербург из Севастополя», – приводит его слова ТАСС.

Ионин также отметил, что к летнему сезону 2020 года планируется запустить еще 11 железнодорожных маршрутов, в том числе в Екатеринбург.

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Ранее сообщалось, что за год, который прошел с открытия автомобильной части моста через Керченский пролив, транспортная связь между Крымом и Кубанью не прерывалась, а трафик составил 5 млн автомобилей и автобусов.

Напомним, президент России Владимир Путин открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив 15 мая 2018 года. Запуск железнодорожного движения по Крымскому мосту запланирован на декабрь 2019 года.

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