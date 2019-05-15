Крымский мост проработал свой первый год

За год, который прошел с открытия автомобильной части моста через Керченский пролив, транспортная связь между Крымом и Кубанью не прерывалась, трафик составил 5 млн автомобилей и автобусов, сообщил инфоцентр «Крымский мост».

Годовой трафик более чем в три раза превысил аналогичный показатель паромной переправы (за 2017 год).

Первый в истории моста рабочий год прошел в штатном режиме, передает РИА «Новости».

Прямая экономия автовладельцев и перевозчиков грузов после введения в строй моста в Крым составила более 16 млрд рублей: движение по мосту бесплатное, а один рейс на пароме стоит от 1,5 до 19,5 тыс. рублей. При этом исчезла зависимость от штормов. Маршруты были оптимизированы.

В обоих направлениях на железнодорожной части моста через Керченский пролив уложено порядка 66% рельсов – более 25 из 38 км.

Напомним, президент России Владимир Путин открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив 15 мая 2018 года. Запуск железнодорожного движения по Крымскому мосту запланирован на декабрь 2019 года.

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