Проход первого тепловоза с составом по Крымскому мосту сняли на видео

В сети опубликовали видео с проходом первого большого железнодорожного поезда по Крымскому мосту.

В ролике, опубликованном жителем Керчи Владимиром Мордуновым, запечатлено, как локомотив везет порядка 40 вагонов со щебнем, передает «Российская газета».

Отмечается, что щебень предназначен для прокладки путей в районе Керчи.

Напомним, к середине июля на мосту через Керченский пролив уложили все рельсы.

В июне на Крымскому мосту проложили первый железнодорожный путь. Тогда же был спущен на воду первый катер для охраны Крымского моста.