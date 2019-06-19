Спущен на воду первый катер для охраны Крымского моста

АО «Судостроительный завод «Вымпел» (Рыбинск) спустил на воду первый катер «Грачонок», который будет передан Росгвардии для охраны моста через Керченский пролив, сообщили в правительстве Ярославской области.

«Итогом (работы судостроителей – прим. ВЗГЛЯД) станет спуск со стапелей предприятия четырех катеров данной серии. Выполняя поручение главы государства, в этом году мы приступаем к практическому выполнению задач по обеспечению безопасности энергомоста, газопровода, транспортного перехода через Керченский пролив», – передает «Интерфакс» слова главы Росгвардии Виктора Золотова.

Противодиверсионный катер Северного флота проекта 21980 «Грачонок»



«Грачонок» предназначен для борьбы с подводными диверсионно-террористическими силами и средствами в акваториях, пунктах базирования и ближних подходах к ним, а также для обеспечения действий боевых пловцов. pic.twitter.com/ZXdbUFWaM4 — Минобороны России (@mod_russia) 1 июня 2018 г.

Противодиверсионные катера проекта «Грачонок» – серия катеров охраны водного района, разработаны для перевооружения ВМФ. «Грачонок» вооружен пулеметом МТПУ калибра 14,5 мм, гранатометами ДП-64, ДП-65А, переносным ЗРК «Игла-1».

Такие катера занимаются в том числе охраной кораблей во время стоянки на незащищенном рейде.