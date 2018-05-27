К российским кораблям в Средиземном море присоединился «Грачонок»

К постоянному соединению ВМФ России в Средиземном море присоединился противодиверсионный катер (ПДРК) «Грачонок», сообщил представитель Черноморского флота Вячеслав Трухачев.

«ПДРК Черноморского флота (проект «Грачонок») вошел в состав постоянного соединения Военно-морского флота России в Средиземном море», – передает его слова РИА «Новости».

По его словам, катер в Средиземном море займется охраной кораблей во время стоянки на незащищенном рейде. Кроме того, он должен обеспечивать безопасность пунктов базирования сил ВМФ России в этом регионе.

«Грачонок» создан для борьбы с подводными диверсионно-террористическими силами и средствами, кроме того, он обеспечивает действия боевых пловцов. Катер вооружен крупнокалиберными пулеметами, гранатометами и переносными зенитно-ракетными комплексами. Также он способен обнаруживать подводные объекты – в том числе малозаметные, например, боевых пловцов.

Напомним, в середине мая президент Владимир Путин также поручил обеспечить постоянное боевое дежурство в Средиземном мор кораблей, вооруженных «Калибрами».