На Крымском мосту уложили все рельсы

На мосту через Керченский пролив уложили все рельсы, смычка прошла под сводом железнодорожной арки, сообщает инфоцентр «Крымский мост».

«Две бригады – со стороны Керчи и Тамани – встретились и сомкнули рельсы под сводом арки. Финальные звенья были торжественно уложены на втором пути (крымское направление). На первом – для встречного движения – стыковку провели месяцем ранее», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».

В инфоцентре отметили, что суммарно на двухпутной железной дороге уложено почти 5 тыс. тонн рельсов и более 76 тыс. штук шпал.

В середине июня по Крымскому мосту проложили первый железнодорожный путь. Тогда же был спущен на воду первый катер для охраны Крымского моста.