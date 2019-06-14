По Крымскому мосту проложили первый железнодорожный путь

Рельсы первого из железнодорожных путей соединены, сообщил инфоцентр «Крымский мост».

Сообщается, что проложен путь, по которому составы будут следовать с полуострова на материк. Работы велись с обоих направлений, строители «двигались навстречу друг другу и встретились под сводом арки».

Состыкованы два именных звена – «Тамань» и «Керчь», передает ТАСС.

Для создания колеи длиной 19 км уложены 5 тыс. тонн рельсов и 38 тыс. железобетонных шпал, передает РИА «Новости».

Железнодорожная часть моста через Керченский пролив и подходы к нему строятся синхронно. Строительство железнодорожной части идет с небольшим опережением графика.

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