Поручение Путина по ж/д части Крымского моста пообещали выполнить досрочно

Министерство транспорта России досрочно выполнит поручение президента Владимира Путина по открытию железнодорожной части Крымского моста, сообщил руководитель ведомства Евгений Дитрих в субботу в ходе рабочей поездки в Крым.

«У нас принято указание, пожелание руководителя выполнять, и это указание [по открытию ж/д части раньше срока] будет исполнено», – приводит его слова ТАСС.

Дитрих также сообщил, что уровень готовности магистральной трассы «Таврида» в Крыму, которая свяжет Керчь и Севастополь, составляет более чем 60%.

Ввод в эксплуатацию семи участков трассы (около 250 километров) запланирован на декабрь 2020 года, строительство идет по графику.

Ранее на этой неделе Путин сообщил, что железнодорожная часть Крымского моста будет достроена с опережением графика.

Напомним, президент России Владимир Путин открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив 15 мая 2018 года. Запуск железнодорожного движения ранее планировался на декабрь 2019 года.