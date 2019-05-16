Путин пообещал достройку железнодорожной части Крымского моста раньше срока

Железнодорожная часть Крымского моста будет достроена с опережением графика, заявил президент Владимир Путин на медиафоруме ОНФ «Правда и справедливость».

«В конце года с опережением графика железнодорожная часть (Крымского) моста будет достроена, и он заработает», – передает слова Путина РИА «Новости».

Президент России Владимир Путин открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив 15 мая 2018 года. Железнодорожное движение по мосту должно начаться в декабре 2019 года.

Строители моста уложили уже более половины рельсов на железнодорожной части моста.

Также на форуме Путин заявил, что поручил правительству проработать вопрос изменения устаревших строительных норм и правил (СНиПов) и ценообразования в этой сфере, передает ТАСС.

«Я с правительством это обсуждал, поручение есть у правительства, надеюсь, в ближайшее время будут сделаны предложения», – добавил глава государства.

Путин заметил, что часть норм появилась еще в 1930-е годы, технологии и материалы с тех пор при этом сильно изменились.

Президент указал, что нужно избежать случаев, когда в конкурсной документации цена работ устанавливается на значительно более низком уровне, чем реально стоит возведение объекта.

«Ценообразование – вообще сложный вопрос во всех во всех отраслях, но в стройке он чрезвычайно важен и назрел», – подчеркнул Путин. По его словам, нужно поддерживать должный уровень контроля за стройками.