На железнодорожной части Крымского моста уложено более половины рельсов

Строители Крымского моста уложили более половины рельсов на железнодорожной части Крымского моста.

Всего из 38 км уже готово 22 км рельсошпальной решетки, сообщил инфоцентр «Крымский мост».

«На участки, где уже нанесена антикоррозийная защита и гидроизоляция, укладываются звенья из шпал и рельсов. Эта работа идет с двух берегов одновременно: бригады двигаются навстречу друг другу со стороны Крыма и Кубани», – сказано в сообщении.

На данный момент идет подготовка к монтажу устройств сигнализации, централизации и блокировки. В строительстве задействованы около пяти тыс. инженеров и рабочих.

По информации инфоцентра, с момента открытия движения по Крымскому мосту проехали 4,8 млн автомобилей и автобусов.

За сутки по мосту в среднем в обе стороны проезжает более 10 тыс. транспортных средств.

Напомним, президент России Владимир Путин открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив 15 мая 2018 года. Запуск железнодорожного движения по Крымскому мосту запланирован на декабрь 2019 года. Ранее сообщалось о начале укладки рельсов на Крымском мосту со стороны Керчи.

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