Опубликовано официальное расписание поездов в Крым

«Крымская железная дорога» опубликовала официальное расписание движения поездов, следующих с материковой части России на полуостров по Крымскому мосту.

В частности, из Москвы в Симферополь двухэтажный скорый поезд № 28 будет ехать больше суток – выедет из столицы в 23.44, а прибудет в 8.50 на вторые сутки. Общее время в пути – 33 часа 5 минут, из которых собственно по полуострову поезд будет идти около пяти часов, сообщается на странице «КЖД» во «ВКонтакте».

Из Симферополя поезд № 27 будет отправляться в 18.20 и прибудет в Москву в 5.10. Путь займет 34 часа 50 минут.

Из Санкт-Петербурга в Севастополь можно будет добраться за 43 часа 25 минут, а обратно – за 42 часа 25 минут.

Состав будет отправляться из Петербурга в 14.00, а прибудет в Севастополь в 9.25. Обратный рейс: отправление в 15.55, а прибытие в Петербург в 10.20.

Ранее сообщалось, что в Крыму провели капитальный ремонт всех шести вокзалов полуострова в Симферополе, Севастополе, Феодосии, Евпатории, Керчи и Джанкое.

Напомним, что пассажирское ж/д движение по Крымскому мосту будет запущено в начале декабря этого года, а грузовое – летом следующего.

В Сети уже появилось видео с проходом первого большого железнодорожного поезда по Крымскому мосту. В инфоцентре «Крымский мост» рассказали о первых железнодорожных составах, пришедших в Крым со стороны Таманского полуострова.

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