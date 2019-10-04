Все железнодорожные вокзалы отремонтировали в Крыму

Железнодорожники Крыма провели капитальный ремонт всех шести вокзалов полуострова в Симферополе, Севастополе, Феодосии, Евпатории, Керчи и Джанкое и текущий ремонт пассажирских зданий на железнодорожных станциях, заявил первый заместитель гендиректора ФГУП «Крымская железная дорога» Алексей Красоткин.

«Все шесть вокзалов Крыма: Феодосия, Джанкой, Симферополь, Севастополь, Евпатория и Керчь – полностью отремонтированы. Кроме того, проведен текущий ремонт пассажирских зданий на станциях», – передает РИА «Новости» слова Красоткина в ходе инспекционной поездки в специальном смотровом вагоне по участку железной дороги в Крыму, где будут ходить поезда дальнего следования.

Он добавил, что в селе Багерово под Керчью заново строится новая пассажирская станция, а в Симферополе предстоят работы по реставрации вокзальной башни, элементы которой ранее стали разрушаться.

Тем временем начальник железнодорожного вокзала Севастополя Елена Альзоба сообщила, что исторический облик здания восстановлен после проведенного капитального ремонта.

«Вокзал пострадал во время землетрясения 1927 года и был разрушен в ходе героической обороны Севастополя в 1941-1942 годах. Восстановлен в 1950 году... Сейчас отремонтирован фасад здания, восстановлены элементы архитектуры на кровле – это башни, проведен ремонт внутренних помещений вокзала, восстановлена лепнина. Заменены все дверные блоки и реконструированы все оконные блоки. То есть оставлен тот старый вид именно дерева без пластика. То есть вокзал максимально приведен к историческому облику», – сказала Альзоба.

На вокзале продолжаются работы, связанные с транспортной безопасностью, устанавливается пожарная сигнализация. Проходная способность вокзала – семь тысяч пассажиров в сутки, его площадь – 40 тысяч квадратных метров. По словам Альзоба, вокзал готов к приему пассажиров поездов дальнего следования.

Напомним, ранее в пятницу Красоткин сообщил, что первые электровозы и тепловозы для поездов дальнего следования переданы на баланс ФГУП «Крымская железная дорога» (КЖД).

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