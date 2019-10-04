«Крымская железная дорога» получила технику для начала движения поездов

Первые электровозы и тепловозы для поездов дальнего следования переданы на баланс ФГУП «Крымская железная дорога» (КЖД), сообщил и. о. гендиректора предприятия Алексей Красоткин.

«Локомотивы ТЭП-70ТС и электровозы ВЛ-10 закуплены Росимуществом для Крымской железной дороги. На данный момент получили семь тепловозов и три электровоза», – передает РИА «Новости» слова Красоткина.

Он добавил, что для начала движения поездов дальнего следования закуплены также 166 вагонов различного типа.

«Это все новые вагоны, производитель – Тверской завод. Они еще передаются нам», – сказал Красоткин.

По его словам, инфраструктура вокзалов полуострова подготовлена для работы и приема пассажиропотока поездов дальнего следования.

Напомним, 24 сентября по железнодорожной части Крымского моста со станции «Тамань Пассажирская» до станции «Керчь Южная» впервые проехал тепловоз, на котором ехали журналисты и владелец компании-подрядчика «СГМ Мост» Аркадий Ротенберг.

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