Крымский мост впервые пересек поезд

По железнодорожной части Крымского моста со станции «Тамань Пассажирская» до станции «Керчь Южная» впервые проехал тепловоз, на котором ехали журналисты и владелец компании-подрядчика Аркадий Ротенберг.

Проезд по мосту занял около получаса, передает РИА «Новости».

«Это тестовый проезд на самоходном вагоне, движение планируется запустить в декабре этого года», – сообщил владелец строящей мост компании «СГМ Мост» Аркадий Ротенберг.

Руководитель стройки Александр Островский заметил, что работу идут по согласованному графику. Сейчас, по его словам, уже закончен монтаж всех мостовых конструкций.

«Кладутся железнодорожные коммуникации: электричество, связь и так далее», – рассказал он.

По его словам, сейчас на Таманском полуострове ведется рекультивации земель.

Скорость поездов на железнодорожной части моста составляет до 80 км в час.

11 сентября сообщалось, что на железнодорожной части Крымского моста началась установка системы автоматического контроля и управления движением поездов.

23 августа министр транспорта Евгений Дитрих во время рабочей поездки в Севастополь сообщил, что движение поездов по Крымскому мосту, как и планировалось, будет запущено до конца 2019 года.

Крымский мост – самый длинный в России (19 километров). 15 мая 2018 года было открыто движение по его автомобильной части президентом Владимиром Путиным. Движение поездов запланировано открыть в декабре 2019 года.