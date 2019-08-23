Названы сроки начала движения поездов по Крымскому мосту

Движение поездов по Крымскому мосту, как и планировалось, будет запущено до конца 2019 года, сообщил министр транспорта Евгений Дитрих во время рабочей поездки в Севастополь.

«Все движется по графику. Железнодорожную транспортную систему Крыма и Севастополя замыкать с остальной частью России намечали в конце этого года – это будет сделано», – передает ТАСС слова Дитриха.

Министр в пятницу прибыл на полуостров, чтобы «проинспектировать готовность» железной дороги. Дитрих отметил, что пока «довольно сложно сказать», кто будет оператором железнодорожных перевозок по мосту.

«Сейчас посмотрели вокзал в Севастополе, и могу сказать, что коллеги интенсивно поработали, чтобы вокзал выглядел таким, как сейчас: восстановили помещения, отделку, полностью заменили оконные конструкции, дверные проемы. Вокзал сегодня выглядит, я считаю, на твердую «пятерку» и сегодня уже радует жителей Севастополя, принимает пригородные поезда. Соответственно, все работает», – сказал Дитрих.



Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев уточнил, что местные власти, в свою очередь, проработают транспортную логистику внутри города, чтобы пассажирам поездов было удобно попадать на вокзал и выезжать с него. В городе рассчитывают, что пассажиропоток на вокзале будет большим.



«Мы посмотрим, чтобы железнодорожный вокзал замыкался с транспортной сетью города: посмотрим дополнительные маршруты, развязки, чтобы, когда пойдут поезда, логистика была отработана. Чтобы люди, приезжая на вокзал, могли спокойно уехать в любую точку Севастополя», – сказал Развозжаев.

Ранее в сети появилось видео с проходом первого большого железнодорожного поезда по Крымскому мосту. Первый поезд на Крымском мосту заметили в конце мая.

Напомним, 9 августа в инфоцентре «Крымский мост» рассказали о первых железнодорожных составах, пришедших в Крым со стороны Таманского полуострова.

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