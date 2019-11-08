В Крыму спрогнозировали рост турпотока после открытия железной дороги

Открытие железнодорожного сообщения по Крымскому мосту увеличит летний турпоток на полуостров, особенно в межсезонье, заявил председатель комитета по туризму, курортам и спорту госсовета Крыма Алексей Черняк.

«Насколько увеличится турпоток, пока сложно спрогнозировать. Но однозначно, после того, как пойдут поезда из других субъектов федерации – с Сибири, Урала, – круглогодичное, стабильное железнодорожное сообщение изменит специфику «низкого» сезона для Крыма», – цитирует «РГ» Черняка.

По его словам, летом благодаря авиасообщению с крупнейшими российскими городами турпоток в Крым стабильный. однако в зимний период количество рейсов резко сокращается. Железнодорожное сообщение позволит расширить рамки курортного сезона, отметил Черняк.

Он также добавил, что поездки в Крым для жителей небольших российских городов станут более комфортными и дешевыми, поскольку больше не придется добираться с пересадками и несколькими видами транспорта.

Председатель комитета также предположил, что запуск грузового железнодорожного сообщения в Крым положительно повлияет на цены в регионе, включая стоимость отдыха.

Продажа железнодорожных билетов из Крыма в Москву и Санкт-Петербург началась во всех железнодорожных кассах на территории полуострова утром в пятницу. Также стартовали продажи билетов на первые поезда из Москвы и Санкт-Петербурга в Крым. Билеты доступны как на сайте перевозчика, так и в мобильном приложении.

Сообщалось, что билет на поезд из Москвы в Симферополь будет стоить от 2 тыс. 966 рублей, из Санкт-Петербурга в Севастополь – от 3 тыс. 500 рублей.

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