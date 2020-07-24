Россиянам открыли неизвестную страну

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24 июля, пятница  |  Последнее обновление — 23:22  |  vz.ru
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В России нашли новый способ не беднеть во время кризисов

Правительство обсуждает, как спасти бюджет от нефтяных ценовых войнФото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Россию вдохновил опыт Мексики, которая во время каждого нефтяного коллапса и обвала цен продолжала неплохо зарабатывать на продаже своей нефти. Все остальные сырьевые экономики в это время переживали сильнейший шок из-за резкого сокращения доходов. В российском правительстве решили тоже найти возможность сохранять доходы от нефти и газа даже в случае обвала цен. Существует ли такой чудодейственный способ? Подробности...
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Армяно-азербайджанский конфликт потребовали оставить за пределами России

Московские фруктовые и овощные прилавки пострадали от закавказского конфликтаФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Армянские предприниматели вновь заявили о проблемах с их продукцией в Москве. На этот раз в центр внимания попала принадлежащая азербайджанскому бизнесмену Аразу Агаларову торговая сеть «Твой дом». Армянская диаспора требует от властей Москвы жестко пресечь дискриминацию. С азербайджанской стороны происходящее объясняют гражданской позицией. Эксперты указали, каким может быть выход из конфликтной ситуации. Подробности...
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Нужны ли России «ядерные поезда»

Возможно, пуск ракеты с железной дороги будет эффективней, чем «с грунта» Фото: Бабенко Александр/ТАСС
В экспертной среде вновь обсуждаются идеи возрождения в России «ядерных поездов» – железнодорожных комплексов с баллистическими ракетами. Есть мнение, что такие изделия могут быть поставлены на вооружение в кратчайшие сроки, и главное – они могут быть аргументом в переговорах с США. Однако ряд экспертов оспаривают такую позицию. Почему? Подробности...
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Зеленский морочит голову нормандской четверке

На линии фронта в Донбассе Зеленский высматривал себе ресурсы для наращивания рейтингаФото: Ukrainian Presidential Press Service/REUTERS
Спустя пять лет после подписания Минских соглашений Украина попросила наконец объяснить, что в них, собственно, написано. Президент Зеленский попросил коллег по нормандской четверке расшифровать смысл каждого пункта, растолковать, что именно и в какие сроки Киев должен теперь сделать. Что скрывается за нарочито наивным поведением властей Украины и является ли оно искренним? Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента ЗеленскогоФото: REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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Почему за лесными пожарами стоит математика

Екатерина Герман, журналист
Ради спасения леса даже в период жесткой пандемии, вывернувшей карманы у всех, в том числе и у правительства, находятся и силы, и средства на тушение. Все понимают риски лесных пожаров, все понимают важность своевременного финансирования. Подробности...

Жертвы домогательств не с теми судятся

Алексей Алешковский, сценарист
В очередном ребрендинге этики и морали нуждаются те, кому действующие законы не дают в руки инструментов манипулирования реальностью. Сегодня это не только бывшие жертвы насилия или жертвы бывшего расизма, но и нынешние бенефициары политкорректности, которые сбрасывают с корабля современности прошлых. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

США объявили о начале новой холодной войны

Антон Любич, экономист
Тот вариант глобального мира, в котором мы привыкли жить за 30 лет настолько, что начали было наивно полагать, что он и есть единственно возможный конец истории, вчера завершился. В городке Йорба-Линда тому миру была поставлена жирная точка. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев
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      В Бурятии изготовили 41-метровую статую Будды

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      В предстоящем праздновании Дня Военно-морского флота в Севастополе впервые будет участвовать женский экипаж военного катера. Три девушки пройдут через бухту вместе с другими кораблями и судами Черноморского флота. Появление такого экипажа было экспериментом Минобороны. Судя по всему, задумка полностью оправдала себя
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          В какую из трех открытых для поездок россиян с 1 августа стран вы готовы поехать?
          • В Великобританию

          • В Танзанию

          • В Турцию

          • Пока останусь в России

          Надо ли выполнять требования террористов для спасения жизни людей?
          • Да, все требования

          • Это зависит от требований

          • Категорически нет

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              В какую из трех открытых для поездок россиян с 1 августа стран вы готовы поехать?

              Россиянам открыли неизвестную страну

              Россияне в августе смогут полететь в Танзанию   24 июля 2020, 22:00
              Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
              Текст: Ольга Самофалова

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              С 1 августа россияне смогут летать за границу. Правда, список стран, куда можно отправиться, очень короткий. В него попали Турция, Великобритания и малопопулярная у наших туристов Танзания. Почему именно эти три страны удостоились такой чести, останется ли Турция бюджетным курортом и переживут ли иностранную конкуренцию Крым и курорты Краснодарского края?

              Россия открывает международное авиасообщение с 1 августа. Однако список стран, куда могут улететь россияне, пока очень скромный. Это Великобритания, Танзания и Турция. Открыты на выезд будут лишь аэропорты Москвы (Подмосковья), Петербурга и Ростова-на-Дону. Впрочем, вскоре список стран может быть расширен.

              Что касается аэропортов, то открытие столичных авиаузлов вполне логично. Москва – это центральные воздушные ворота, Питер – северные ворота, а Ростов-на-Дону с новым аэропортом является южными воздушными воротами страны. Особенно важен этот аэропорт для турецкого направления. Летать в Турцию из российских регионов через Ростов и быстрее, и дешевле, отмечает глава «Авиа.ру» Роман Гусаров. Контролировать несколько транспортных хабов проще, чем все аэропорты. При этом улететь за границу можно будет из любого региона, только с пересадкой в Москве, Питере или Ростове. В подавляющем большинстве случаев и до пандемии улететь напрямую из российских регионов было нельзя.

              Открытие для полетов трех стран означает, что все стороны считают уровень заболеваемости приемлемым, и каждая из них создает равные условия для приема граждан, считает глава отраслевого портала «Авиапорт» Олег Пантелеев. Суть в том, что одни страны (в основном туристические) готовы пускать россиян, а другие – нет. С другой стороны, не всегда Россия готова возобновить авиасообщение с такими странами из соображений безопасности. Однако переговоры на двустороннем уровне продолжаются, поэтому есть шанс, что список разрешенных для полетов стран будет пополняться.

              Основной международный пассажиропоток обеспечит, конечно, Турция. «Для российских курортов это будет очень серьезный удар, но он будет нанесен не сразу», – говорит Пантелеев. С 1 августа восстановят полеты в Стамбул и Анкару, а с 10 августа уже в курортные города Анталью, Бодрум и Даламан. Также будет возобновлено авиасообщение с Танзанией, а именно с «райским» островом Занзибаром. Подтверждается открытие авиасообщения с Белоруссией.

              «Конечно, открытие Турции частично снизит спрос на наши курорты. В этом нет сомнения», – говорит Сергей Ромашкин, генеральный директор туроператора «Дельфин», занимающегося преимущественно внутренним туризмом.

              Однако жаловаться не приходится: июль показывает выдающиеся результаты, а август, видимо, пройдет уже в чуть более спокойном режиме. «В августе 2019 года Турция приняла 1 млн туристов из России. Однако в этом году полетит уже, конечно, меньше. Не все туристы смогут в таком аварийном режиме решиться на поездку. Многие принимают такие решения за год до отдыха. Нужно подкопить денег, согласовать отпуск», – считает Ромашкин.

              По его оценке, Турция может оттянуть с российского юга 500 тыс. туристов.

              «Крым сейчас принимает порядка 50 тыс. туристов в день. За август полуостров может принять 1,5 млн туристов, Краснодарский край – свыше 3,5 млн туристов.

              Если Турция отнимет у нашего юга полмиллиона человек, значит, турпоток в Крым и Краснодарский край снизится в августе на 10% – с 5 млн до 4,5 млн человек. Это сравнимо с прошлогодними показателями. По году это будет всего несколько процентов», – говорит Сергей Ромашкин.

              Открытие Турции вполне понятно. Это страна кровно заинтересована в российских туристах, которые вносят серьезный вклад в турецкий ВВП. И в последнее время там официально отмечается улучшение эпидемиологической ситуации.

              Открытие Великобритании тоже логично. Она не является членом ЕС, а Евросоюз пока очень не хочет пускать россиян к себе из-за страха вируса. Между тем между Россией и Великобританией сохраняются тесные деловые и миграционные контакты, как финансовые и юридические, так и на рынке недвижимости.  

              На ваш взгляд

               
              В какую из трех открытых для поездок россиян с 1 августа стран вы готовы поехать?




              Неизвестной лошадкой в этом списке стала африканская Танзания с райским островом Занзибар. Если Турция – это массовый бюджетный пляжный отдых, то, возможно, Занзибар открыли для более обеспеченных россиян, предпочитающих отдыхать на еще недоступных Мальдивах или Бали?

              На самом деле в профессиональном туристическом сообществе уже появились шутки про Танзанию. Они посвящены тому, что сейчас поисковики просто взорвутся, так как россияне кинутся скупать туры на Занзибар. Однако в реальности туррынок уверен, что на остров и раньше летало мало россиян, так и теперь будет летать мало. Никакой конкуренции ни российскому югу, ни турецкому туризму африканский остров не составит.

              «На Занзибар летал только один туроператор. В лучшие времена это было 500 россиян в месяц. Да, это африканская экзотика, но отдых на этом острове на самом деле не роскошный, а скромный. Основная масса отелей – это три–четыре звезды. Люди, которые отдыхали на Мальдивах, конечно, туда не полетят», – говорит Сергей Ромашкин.

              Туроператоры ожидают открытие также Белоруссии и Абхазии. Исторически так сложилось, что этими направлениями занимаются туроператоры, специализирующиеся на внутреннем, а не выездному туризме.

              «Мы ждем открытия Абхазии и Белоруссии в августе. Нам непонятно, почему они до сих пор не открыты. Возможно, что российские руководители считают их данные по заражению недостоверными», – говорит Ромашкин. Поток туристов из России в эти две страны довольно большой. В 2019 году они приняли более 1 млн туристов из России. «Это, конечно, не так мощно, как Турция, которая приняла в прошлом году 7 млн россиян, но это сопоставимо с потоком в Грецию или Испанию», – замечает глава «Дельфина».

              По его мнению,

              открытие Абхазии поможет немного разгрузить Сочи, где туристы уже жалуются на чересчур большое количество людей.

              К тому же в Абхазии более длинный курортный сезон: температура на два–три градуса выше, чем в Большом Сочи. А в Белоруссии россиян привлекают санатории. Впрочем, для этих стран авиасообщение не так важно. Для отдыха в Абхазию россияне летят через Адлер, а в Белоруссию едут, как правило, на поезде или автомобиле.

              Туроператоры ожидают, что дальше на очереди – открытие европейских стран. Пока ЕС не готов впускать россиян, но он вернется к обсуждению этого вопроса 3 августа. Поэтому в лучшем случае ряд европейских стран может открыться уже в середине августа, не исключает Ромашкин. Однако вряд ли на вылет откроется весь Евросоюз.

              «Три страны, которые в наибольшей степени заинтересованы в россиянах, – это Греция, Испания и Италия. Именно они активно пытаются протащить решение о возобновлении авиасообщения. Эти три страны критически важны и для нас, так как на них приходится половина от всего европейского турпотока», – говорит Ромашкин.

              Вырастут ли цены на зарубежные полеты? В первые недели цены могут быть и невысокими, однако как только продажи пойдут, авиакомпании могут повысить тарифы, считает Олег Пантелеев. «Если спрос будет низким, то и цена будет низкой. Сейчас стоимость билетов по России на 30–40% ниже, чем в прошлом году. Авиакомпании терпят убытки, но продавать дороже не могут. Но если будет взрывной ажиотажный спрос на международные полеты, то и цена на авиабилеты может взлететь», – говорит Роман Гусаров.

              Однако резко повышать тарифы по сравнению с прошлым годом авиакомпании побоятся. «Существенного сокращения провозных мощностей не произошло, а маршрутная сеть сократилась. Значит, авиакомпании будут толкаться на узком рынке, поэтому им неизбежно придется предлагать невысокие тарифы, чтобы хоть как-то привлечь пассажиров. По мере расширения доступной маршрутной сети тарифы будут расти», – рассуждает Олег Пантелеев. И в наибольшей степени на повышение цен повлияют события конца августа – начала сентября, когда высока вероятность банкротства авиакомпаний, добавляет эксперт.

              По данным АТОР, туроператоры уже начали предлагать туры в Турцию. Так, на неделю в Аланью вдвоем можно слетать за 51 тыс. рублей при размещении в трехзвездочном отеле. На троих путевка по системе «все включено» обойдется в 76 тыс. рублей, но уже в четырехзвездочном отеле. Авиакомпании также уже вовсю продают билеты в разрешенные страны.

              И, конечно, необходимо соблюдать правила перевозок. Маски и перчатки обязательны и в аэропорту, и в самолете. Хотя рассаживать пассажиров через одного на борту никто не будет. Однако вставать со своего места можно только при разрешении стюарда. Обязательной становится справка об отсутствии вируса, которая действует недолго. В любом случае стоит уточнить правила принимающей страны, которые могут отличаться. Также рекомендуется приобрести медстраховку, которая сможет обеспечить лечение за границей именно от нового вируса. Она стоит от 2 до 10 тыс. рублей.

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