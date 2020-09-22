Когда российская экономика вернется на докоронавирусный уровень

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22 сентября, вторник  |  Последнее обновление — 22:15  |  vz.ru
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Богатый российский бизнес поможет малому и среднему

Крупный высокорентабельный бизнес поделится с малым и средним Илья Наймушин/РИА Новости
Правительство этим летом начало перенастройку налоговой политики. Для одних отраслей налоги вырастут, а для других, наоборот, уменьшатся. Больше налогов хотят собирать с богатых отраслей и обеспеченных людей, а налоговые преференции обещают тем, кто больше всего в них нуждается. Как конкретно правительство планирует изменить финансовую политику? Подробности...
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Новые партии получили «золотой мандат» на выборах в Госдуму

Врио губернаторов, в том числе в таких сложных регионах, как Иркутск, одержали уверенную победу Александр Кряжев/РИА Новости
«В прошедшей кампании особенно интересна Новосибирская область. Она долго перемещалась в «красный пояс». Но после единого дня голосования «Единая Россия» взяла реванш», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Олег Матвейчев. По прошествии недели после выборов в регионах, можно говорить об уверенных победах единороссов, появлении новых оппозиционных игроков и о фиаско старой несистемной оппозиции. Подробности...
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Священнослужители отказались заново переучиваться

Исторически священнослужители большинства конфессий получали образование за рубежом Алексей Дружинин/пресс-служба
президента РФ/ТАСС
В Госдуме на следующей неделе начинается рассмотрение поправок в закон «О свободе совести», которые, по мнению их инициаторов, предотвратят появление в России религиозных экстремистов и защитят страну от «духовного неоколониализма». Однако такая инициатива наткнулась на критику буддистов, иудеев и мусульман. В чем заключается суть их претензий и удастся ли законодателям прийти к согласию с верующими? Подробности...
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Российско-германским отношениям угрожает преемник Меркель

Вероятный преемник Меркель озвучил серию русофобских заявлений Rolf Vennenbernd/DPA/Global Look Press
Россия по-варварски ведет себя в Сирии, виновна в наплыве беженцев в Европу, причастна к отравлению Навального и эскалирует напряженность в отношениях с Западом. С такими заявлениями выступил Фридрих Мерц – кандидат на пост председателя правящей партии в ФРГ и вероятный преемник Ангелы Меркель. Что представляет собой этот политик и почему в случае его прихода к власти осложнятся отношения между Москвой и Берлином?  Подробности...
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За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
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Должно ли государство субсидировать лекарство от коронавируса

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
И «Арепливир», и его разрешенный для продажи в аптеках аналог «Коронавир» не являются оригинальными лекарствами. Это так называемые дженерики – аналоги лекарства, созданного на базе запатентованного за рубежом действующего вещества, в данном случае – японского «Фавипиравира». Подробности...
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Если бы в России победила «демократия»

Сергей Худиев, публицист, богослов
Европарламенту – и всем, кто хотел бы продвинуть в России свободу и демократию – стоило бы продемонстрировать свои успехи там, где свободу и демократию они уже продвинули. Но демонстрировать-то нечего. Подробности...
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Дня Победы и Дня России недостаточно

Владимир Можегов, публицист
Сегодня, когда народы Европы все более явно клонятся к упадку, не пришло ли нам время вспомнить наши общие корни? И стать тем спасительным полюсом, который помог бы Европе сохраниться как единое племя, а нам – не забыть себя. Подробности...
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Эстония пошла путем Украины

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Российские военные обнаружили над акваторией Черного моря три американских бомбардировщика, которые приближались к госгранице со стороны Украины. Для их идентификации и недопущения нарушения рубежей в воздух пришлось поднять четыре истребителя – два Су-27 и два Су-30 – из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа
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Из-за дымки небо над Сан-Франциско окрасилось в оранжевый цвет. Многие высотные здания почти не видно из-за окутавшего их смога
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Названы имена победителей конкурса «Лидеры России – 2020»

В Подмосковье завершился третий сезон конкурса управленцев «Лидеры России». В течение двух дней 300 участников из десятка регионов решали задачи от именитых наставников. Каждое испытание позволяло проявить свои лучшие компетенции. Суперфиналистов ждали сразу несколько интересных встреч и церемония награждения
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    Когда российская экономика вернется на докоронавирусный уровень

    Экономика России упала не так сильно, как прогнозировалось    22 сентября 2020, 21:00
    Фото: Станислав Красильников/ТАСС
    Текст: Ольга Самофалова

    Восстановление мировой экономики после пандемии коронавируса будет очень долгим. Об этом заявил Владимир Путин в своем видеообращении на юбилейной сессии Генассамблеи ООН. Ранее прогноз по российской экономике дал Герман Греф – он полагает, что в ближайший год она не сможет восстановиться до докризисного уровня 2019-го. Почему восстановление экономики не будет быстрым и какие факторы могут ускорить ее рост?

    Когда пандемия только ударила по экономикам стран, многие ожидали, что восстановление после кризиса будет быстрым. Теперь же появляется все больше прогнозов, что кризис затягивается. Глава Сбербанка Герман Греф считает, что российская экономика в ближайший год ни при каких сценариях не сможет восстановиться до уровня 2019-го.

    «Нельзя говорить, что мы не пострадали, мы очень серьезно пострадали: 4% ВВП падение (прогноз по итогам 2020 года) – это очень много. Очевидно, что мы даже за год не восстановимся до уровня 2019 года, ни в одном сценарии», – сказал Греф.

    Мировую экономику и цены на нефть – важные влияющие на Россию внешние факторы – тоже ожидают непростые времена. Вице-президент и главный экономист Всемирного банка Кармен Рейнхарт считает, что восстановление мировой экономики после коронавирусного кризиса может занять пять лет. По ее словам, восстановление не будет ни равномерным, ни одновременным: в некоторых странах рецессия продлится дольше, чем в других, что усилит неравенство. В богатых странах больше всех пострадают наименее обеспеченные слои населения, равно как и беднейшие страны пострадают больше богатых стран. Впервые за 20 лет кризис спровоцирует увеличение уровня бедности, прогнозирует экономист.

    Восстановление глобальной экономики будет долгим, отметил также президент России Владимир Путин, выступая на 75-й сессии Генассамблеи ООН. Он предложил ввести «зеленые коридоры» для торговли без торговых войн и санкций. Эти меры станут подспорьем для восстановления глобальной экономики после пандемии, считает глава государства.

    Российская экономика показала себя достойно в этот неожиданный кризис.

    «Самые негативные из сценариев, которые были смоделированы в марте и апреле, на пике пандемии, выдавали прогнозы падения ВВП сильнее, чем мы видим сейчас»,

    – напоминает аналитик «Фридом Финанс» Валерий Емельянов. Например, отечественное рейтинговое агентство АКРА вывело цифру 7,5%. Даже консервативный ЦБ в те дни предполагал до 6% рецессии. МВФ давал оценку для российского ВВП – минус 5,5%. В реальности же в первом полугодии российская экономика, пройдя худший из этапов кризиса, потеряла менее 4% и пока имеет все шансы удержаться на отметке ниже 5% в целом по году, считает экономист.

    «Восстановление экономики проходит заметно лучше, чем первоначально ожидалось, из-за резкого смягчения монетарных условий и необычайно обширных выплат для населения в наиболее жесткий период самоизоляции в России. Такой масштаб поддержки уже вряд ли будет повторен, поэтому и восстановление далее будет затухать. Однако из-за поддержки изначально удалось сделать первый отскок более сильным, чем изначально оценивалось», – говорит ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич.

    Когда же российская экономика сможет восстановиться до докризисных уровней? В последние месяцы ВВП России показывает восстановление в пределах 2%, а к концу года ожидается падение ВВП страны на 4,5–5,5%. «Учитывая эти факторы, можем рассчитывать на то, что российская экономика вернется к размеру, который она имела в 2019 году, примерно к концу 2022 года. Это условный пессимистичный сценарий, но он все больше похож на базовый», – говорит Емельянов.

    Если же исходить из усредненных оценок Минэка, ЦБ и международных организаций, то российская экономика может ускориться в 2021 году до 3% и даже выше. «Тогда из рецессионной ямы российский ВВП выберется к лету 2022 года. Это более оптимистичный вариант», – говорит Емельянов.

    По его словам, можно еще предложить сценарий-сюрприз с ростом цен на нефть выше 60 долларов за баррель до конца этого года. Тогда ВВП России вполне может отскочить к уровню 2019 года уже до конца следующего, 2021 года, считает Емельянов. Он поясняет, что главная причина для определения того, какой из этих сценарий наиболее вероятен, является цена на нефть. Пока она находится в затянувшейся стагнации.

    «Цены на нефть в августе вышли на плато и клюнули вниз в сентябре. При осторожном сценарии цены на нефть так и останутся в районе 40–45 в этом году, уйдя выше 50 в следующем. При более оптимистичном – разменяют полсотни еще до конца 2020 года. Как рост цен, так и повышение квот поддерживают экспорт энергии из России, помогая восстановлению экономики», – указывает Купцикевич.

    На ситуацию может повлиять и возможное ухудшение эпидемиологической ситуации с COVID-19, опасаются эксперты. «Люди вернулись в города и к работе, в то время как вирус никуда не ушел. Известно, что именно перемещения между регионами вносят наибольший вклад в распространение пандемии. Так было с Испанией и Италией. Это же видно и в России, где вновь растет число новых заболевших. Обычно нужно две–три недели, чтобы в цифрах заболевших проявились последствия послаблений и нарушений социальной дистанции», – поясняет Купцикевич. Хуже того, некоторые опасаются, что погода октября – ноября будет благоприятствовать распространению коронавируса, так же как это было весной, добавляет эксперт.

    Аналитики при этом призывают разделять восстановление экономики и возвращение докризисного уровня жизни. «Есть ряд сценариев для мировой и российской экономики, предполагающих сохранение и даже усиление высокой безработицы из-за цифровизации и автоматизации, которая резко ускорилась благодаря кризису. Могут уйти годы на переквалификацию всех тех людей, которые ранее работали за кассами магазинов, в офисах и на производстве, а теперь оказались заменены новыми программами, искусственным интеллектом и облачными сервисами», – объясняет Емельянов.

    Что касается мировой экономики, то в 2020 году ее ждет самый сильный спад за много лет – порядка 5%. «В абсолютных цифрах это астрономическое падение – на 4,3 трлн долларов. Это сопоставимо с потерей на мировой экономической карте целой Германии, двух Италий или трех Испаний», – говорит эксперт «Фридом Финанс». Однако есть все основания полагать, что в следующем году мировая экономика покажет рост минимум на 5%. «Если вакцинация пройдет согласно плану, а цены на сырье при этом останутся низкими, то ВВП планеты действительно может пережить запоздалый бурный рост, как только будут сняты все ограничения», – считает собеседник.

    Полное восстановление мировой экономики до докризисного уровня займет не пять лет (как считает Всемирный банк), а менее трех лет, считает Купцикевич. «ВВП некоторых стран будет превышать докоронавирусные уровни уже в следующем году. Некоторые, особо пострадавшие, могут не восстановиться и в 2022-м. А Россия пока движется по средней траектории», – говорит он.

    Однако в более широком смысле опасения вызывают те огромные дисбалансы, которые сформировались как в государственных финансах (огромные госдолги западных стран), так и на финансовых рынках (надувание пузырей).

    «Такие дисбалансы могут накапливаться годами, но потом в один ужасный момент они могут взорваться. Когда это произойдет – никто не знает»,

    – предупреждает ведущий аналитик FxPro.

    «Мы приблизительно вернулись в 2000 год, когда ФРС обещает держать ставку ниже и дольше, чем нужно. Эта же политика и у других крупных ЦБ, что позволит годами накапливать еще больше госдолгов ради стимулирования экономики. Но в определенный момент кто-то – инвесторы или правительства – скажут: «горшочек, не вари». И это обещает окончательно развернуть экономический цикл, запустив делевередж (уменьшение) финансовой системы мирового масштаба», – предупреждает Купцикевич.

    Когда экономика переходит в стадию делевереджа, то доходы людей падают, фондовые рынки обваливаются, банки оказываются на пределе, растет социальное недовольство. И это для мировой экономики – самый пессимистичный сценарий.

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