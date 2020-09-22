Когда российская экономика вернется на докоронавирусный уровень

Восстановление мировой экономики после пандемии коронавируса будет очень долгим. Об этом заявил Владимир Путин в своем видеообращении на юбилейной сессии Генассамблеи ООН. Ранее прогноз по российской экономике дал Герман Греф – он полагает, что в ближайший год она не сможет восстановиться до докризисного уровня 2019-го. Почему восстановление экономики не будет быстрым и какие факторы могут ускорить ее рост?

Когда пандемия только ударила по экономикам стран, многие ожидали, что восстановление после кризиса будет быстрым. Теперь же появляется все больше прогнозов, что кризис затягивается. Глава Сбербанка Герман Греф считает, что российская экономика в ближайший год ни при каких сценариях не сможет восстановиться до уровня 2019-го.

«Нельзя говорить, что мы не пострадали, мы очень серьезно пострадали: 4% ВВП падение (прогноз по итогам 2020 года) – это очень много. Очевидно, что мы даже за год не восстановимся до уровня 2019 года, ни в одном сценарии», – сказал Греф.

Мировую экономику и цены на нефть – важные влияющие на Россию внешние факторы – тоже ожидают непростые времена. Вице-президент и главный экономист Всемирного банка Кармен Рейнхарт считает, что восстановление мировой экономики после коронавирусного кризиса может занять пять лет. По ее словам, восстановление не будет ни равномерным, ни одновременным: в некоторых странах рецессия продлится дольше, чем в других, что усилит неравенство. В богатых странах больше всех пострадают наименее обеспеченные слои населения, равно как и беднейшие страны пострадают больше богатых стран. Впервые за 20 лет кризис спровоцирует увеличение уровня бедности, прогнозирует экономист.

Восстановление глобальной экономики будет долгим, отметил также президент России Владимир Путин, выступая на 75-й сессии Генассамблеи ООН. Он предложил ввести «зеленые коридоры» для торговли без торговых войн и санкций. Эти меры станут подспорьем для восстановления глобальной экономики после пандемии, считает глава государства.

Российская экономика показала себя достойно в этот неожиданный кризис.

«Самые негативные из сценариев, которые были смоделированы в марте и апреле, на пике пандемии, выдавали прогнозы падения ВВП сильнее, чем мы видим сейчас»,

– напоминает аналитик «Фридом Финанс» Валерий Емельянов. Например, отечественное рейтинговое агентство АКРА вывело цифру 7,5%. Даже консервативный ЦБ в те дни предполагал до 6% рецессии. МВФ давал оценку для российского ВВП – минус 5,5%. В реальности же в первом полугодии российская экономика, пройдя худший из этапов кризиса, потеряла менее 4% и пока имеет все шансы удержаться на отметке ниже 5% в целом по году, считает экономист.

«Восстановление экономики проходит заметно лучше, чем первоначально ожидалось, из-за резкого смягчения монетарных условий и необычайно обширных выплат для населения в наиболее жесткий период самоизоляции в России. Такой масштаб поддержки уже вряд ли будет повторен, поэтому и восстановление далее будет затухать. Однако из-за поддержки изначально удалось сделать первый отскок более сильным, чем изначально оценивалось», – говорит ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич.

Когда же российская экономика сможет восстановиться до докризисных уровней? В последние месяцы ВВП России показывает восстановление в пределах 2%, а к концу года ожидается падение ВВП страны на 4,5–5,5%. «Учитывая эти факторы, можем рассчитывать на то, что российская экономика вернется к размеру, который она имела в 2019 году, примерно к концу 2022 года. Это условный пессимистичный сценарий, но он все больше похож на базовый», – говорит Емельянов.

Если же исходить из усредненных оценок Минэка, ЦБ и международных организаций, то российская экономика может ускориться в 2021 году до 3% и даже выше. «Тогда из рецессионной ямы российский ВВП выберется к лету 2022 года. Это более оптимистичный вариант», – говорит Емельянов.

По его словам, можно еще предложить сценарий-сюрприз с ростом цен на нефть выше 60 долларов за баррель до конца этого года. Тогда ВВП России вполне может отскочить к уровню 2019 года уже до конца следующего, 2021 года, считает Емельянов. Он поясняет, что главная причина для определения того, какой из этих сценарий наиболее вероятен, является цена на нефть. Пока она находится в затянувшейся стагнации.

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«Цены на нефть в августе вышли на плато и клюнули вниз в сентябре. При осторожном сценарии цены на нефть так и останутся в районе 40–45 в этом году, уйдя выше 50 в следующем. При более оптимистичном – разменяют полсотни еще до конца 2020 года. Как рост цен, так и повышение квот поддерживают экспорт энергии из России, помогая восстановлению экономики», – указывает Купцикевич.

На ситуацию может повлиять и возможное ухудшение эпидемиологической ситуации с COVID-19, опасаются эксперты. «Люди вернулись в города и к работе, в то время как вирус никуда не ушел. Известно, что именно перемещения между регионами вносят наибольший вклад в распространение пандемии. Так было с Испанией и Италией. Это же видно и в России, где вновь растет число новых заболевших. Обычно нужно две–три недели, чтобы в цифрах заболевших проявились последствия послаблений и нарушений социальной дистанции», – поясняет Купцикевич. Хуже того, некоторые опасаются, что погода октября – ноября будет благоприятствовать распространению коронавируса, так же как это было весной, добавляет эксперт.

Аналитики при этом призывают разделять восстановление экономики и возвращение докризисного уровня жизни. «Есть ряд сценариев для мировой и российской экономики, предполагающих сохранение и даже усиление высокой безработицы из-за цифровизации и автоматизации, которая резко ускорилась благодаря кризису. Могут уйти годы на переквалификацию всех тех людей, которые ранее работали за кассами магазинов, в офисах и на производстве, а теперь оказались заменены новыми программами, искусственным интеллектом и облачными сервисами», – объясняет Емельянов.

Что касается мировой экономики, то в 2020 году ее ждет самый сильный спад за много лет – порядка 5%. «В абсолютных цифрах это астрономическое падение – на 4,3 трлн долларов. Это сопоставимо с потерей на мировой экономической карте целой Германии, двух Италий или трех Испаний», – говорит эксперт «Фридом Финанс». Однако есть все основания полагать, что в следующем году мировая экономика покажет рост минимум на 5%. «Если вакцинация пройдет согласно плану, а цены на сырье при этом останутся низкими, то ВВП планеты действительно может пережить запоздалый бурный рост, как только будут сняты все ограничения», – считает собеседник.

Полное восстановление мировой экономики до докризисного уровня займет не пять лет (как считает Всемирный банк), а менее трех лет, считает Купцикевич. «ВВП некоторых стран будет превышать докоронавирусные уровни уже в следующем году. Некоторые, особо пострадавшие, могут не восстановиться и в 2022-м. А Россия пока движется по средней траектории», – говорит он.

Однако в более широком смысле опасения вызывают те огромные дисбалансы, которые сформировались как в государственных финансах (огромные госдолги западных стран), так и на финансовых рынках (надувание пузырей).

«Такие дисбалансы могут накапливаться годами, но потом в один ужасный момент они могут взорваться. Когда это произойдет – никто не знает»,

– предупреждает ведущий аналитик FxPro.

«Мы приблизительно вернулись в 2000 год, когда ФРС обещает держать ставку ниже и дольше, чем нужно. Эта же политика и у других крупных ЦБ, что позволит годами накапливать еще больше госдолгов ради стимулирования экономики. Но в определенный момент кто-то – инвесторы или правительства – скажут: «горшочек, не вари». И это обещает окончательно развернуть экономический цикл, запустив делевередж (уменьшение) финансовой системы мирового масштаба», – предупреждает Купцикевич.

Когда экономика переходит в стадию делевереджа, то доходы людей падают, фондовые рынки обваливаются, банки оказываются на пределе, растет социальное недовольство. И это для мировой экономики – самый пессимистичный сценарий.

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